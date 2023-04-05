В каком возрасте лучше всего учиться водить автомобиль — исследование

Эксперты опросили 2400 человек, чтобы определить оптимальный возраст для обучения вождению автомобилем. В опросе приняли участие инструкторы по вождению, родители подростков и начинающие водители.

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Британские эксперты изучили, в каком возрасте лучше всего учиться водить автомобиль. Об этом сообщили на сайте Young Driver.

Для того чтобы выяснить оптимальный возраст для изучения вождения, эксперты провели масштабный опрос. В нем приняли участие 2400 респондентов, среди которых не только инструкторы по вождению, но также родители подростков и начинающие водители.

Около 70% инструкторов по вождению заявили, что лучше всего учиться водить автомобиль в возрасте до 17 лет. По их словам, подростки более восприимчивы к получению новых навыков.

Многие родители поддержали это мнение. Почти 82% из них считают, что учиться водить лучше всего с 10 до 17 лет. Еще более 84% начинающих водителей согласились с этим.

Эксперты отметили, что обучения лучше всего выбирать только закрытые участки, на которых нет постороннего трафика. Так ученики не будут подвержены риску ДТП.

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