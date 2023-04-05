В якому віці найкраще вчитися керувати автомобілем — дослідження

Експерти опитали 2400 осіб, щоб визначити оптимальний вік для навчання керуванням автомобілем. В опитуванні взяли участь інструктори з водіння, батьки підлітків і водії-початківці.

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Британські експерти дослідили, у якому віці найкраще вчитися керувати автомобілем. Про це повідомили на сайті Young Driver.

Для того, щоб з'ясувати оптимальний вік для вивчення керування авто, експерти провели масштабне опитування. У ньому взяли участь 2400 респондентів, серед яких не тільки інструктори з водіння, але також батьки підлітків і водії-початківці.

Близько 70% інструкторів з водіння заявили, що найкраще вчитися керувати автомобілем у віці до 17 років. За їхніми словами, підлітки сприйнятливіші до здобуття нових навичок.

Більшість батьків підтримали цю думку. Майже 82% з них вважають, що вчитися керувати найкраще з 10 до 17 років. Ще понад 84% водіїв-початківців погодилися з цим.

Експерти зазначили, що для навчання найкраще обирати лише закриті ділянки, на яких немає стороннього трафіку. Так учні не будуть схильні до ризику виникнення ДТП.

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