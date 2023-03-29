На що звертають увагу жінки під час вибору нового авто — дослідження

Більшість жінок звертають увагу на зовнішній вигляд та інтер'єр авто в останню чергу. Практичність і безпека автомобіля для них набагато важливіші.

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Експерти опитали десятки тисяч жінок і з'ясували, на що вони звертають увагу під час вибору нового автомобіля. Про це повідомили на сайті WWCOTY.

Дослідження провели на замовлення південноафриканської страхової компанії 1st for Women. Також участь брали члени журі конкурсу "Найкращий жіночий автомобіль у світі" (WWCOTY).

За підсумками опитування, більшість жінок відзначали безпеку як найважливіший критерій для придбання нового авто. На другому місці розташувалася практичність автомобіля.

Також жінки звертають увагу на характеристики авто. Вільне місце всередині є ще одним значним критерієм. Крім цього, висота посадки впливає на рішення про вибір нового автомобіля.

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Інтелект водія безпосередньо пов'язаний з вибором марки та моделі авто

Членкиня журі WWCOTY Мебі Нгуєн додала, що для жінок важлива наявність сучасних систем безпеки. Вони рідко вибирають авто без камер заднього виду й системи моніторингу сліпих зон.

Ще одним важливим критерієм є витрата палива. Тільки після цього жінки звертають увагу на зовнішній вигляд та інтер'єр.

Експерти підсумували, що жінки використовують раціональний підхід під час вибору нового автомобіля. За їхніми словами, чоловіки більше довіряють емоціям.

Раніше Фокус писав, що експерти вважають електромобілі небезпечнішими на дорозі, ніж звичайні автомобілі.