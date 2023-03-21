Інтелект водія безпосередньо пов'язаний з вибором марки та моделі авто

Вчені провели масштабне дослідження, яке підтвердило зв'язок між рівнем IQ водія та його автомобілем. Вони розбили результати на кілька категорій.

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Вчені з Британського інституту дослідження ринку Censuswide виявили зв'язок між рівнем IQ водія та його автомобілем. Про це розповіли на сайті ScrapCarComparison.

Для свого досліду експерти визначили рівень IQ двох тисяч водіїв, а потім довідалися, якими автомобілями вони володіють. Вчені вважають, що є певна тенденція.

Сучасні дослідники заявляють, що близько двох третин людей у світі мають IQ у діапазоні від 85 до 115. Приблизно у 2,5% людей на планеті коефіцієнт інтелекту становить нижче 70 або вище 130.

Середні результати IQ у багатьох власників автомобілів відносяться до норми. Проте зв'язок інтелекту з вибором їхнього авто встановлено.

Найвищий середній IQ у власників автомобілів Skoda. Їхній коефіцієнт інтелекту становить 99.

На другому місці розташувалися водії Suzuki із середнім IQ 98,09. Третє місце посіли власники Peugeot (середній IQ 97,79).

На останньому місці перебувають власники автомобілів Land Rover. Їхній середній IQ становить 88,58.

Власники Skoda виявилися найрозумнішими водіями Фото: ScrapCarComparison

Також експерти порівняли рівень IQ водіїв за типом двигуна та кольором їхніх автомобілів. Найвищий коефіцієнт інтелекту показали власники бензинових авто — 94,35. У водіїв гібридів середній рівень IQ становить 93,89. Власники дизельних автомобілів мають середній коефіцієнт інтелекту 92,91, а електромобілів – 90,19.

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Електромобілі небезпечніші на дорозі, ніж звичайні авто — дослідження

Найрозумнішими виявились власники автомобілів білого кольору (середній IQ 95,71). У водіїв сірих автомобілів цей показник у середньому становить 94,97, а червоні — 94,88. На останньому місці розташувалися водії зелених автомобілів (середній IQ 88,43).

Раніше Фокус повідомляв, що старі електромобілі Tesla дешевшають швидше, ніж автомобілі інших брендів.