Интеллект водителя напрямую связан с выбором марки и модели авто — исследование

Ученые провели масштабное исследование, которое подтвердило связь между уровнем IQ водителя и его автомобилем. Они разбили результаты на несколько категорий.

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Ученые из Британского института исследования рынка Censuswide обнаружили связь между уровнем IQ водителя и его автомобилем. Об этом рассказали на сайте ScrapCarComparison.

Для своего исследования эксперты определили уровень IQ двух тысяч водителей, а затем узнали, какими автомобилями они владеют. Ученые считают, что существует определенная тенденция.

Современные исследователи заявляют, что около двух третей людей в мире имеют IQ в диапазоне от 85 до 115. Примерно у 2,5% людей на планете коэффициент интеллекта составляет ниже 70 или выше 130.

Средние результаты IQ у многих владельцев автомобилей относятся к норме. Тем не менее связь интеллекта с выбором их авто установлена.

Самый высокий средний IQ у владельцев автомобилей Skoda. Их коэффициент интеллекта составляет 99.

На втором месте расположились водители Suzuki со средним IQ 98,09. Третье место заняли владельцы Peugeot (средний IQ 97,79).

На последнем месте находятся владельцы автомобилей Land Rover. Их средний IQ составляет 88,58.

Владельцы Skoda оказались самыми умными водителями Фото: ScrapCarComparison

Также эксперты сравнили уровень IQ водителей по типу двигателя и цвету их автомобилей. Самый высокий коэффициент интеллекта показали владельцы бензиновых авто — 94,35. У водителей гибридов средний уровень IQ составляет 93,89. Владельцы дизельных автомобилей имеют средний коэффициент интеллекта 92,91, а электромобилей — 90,19.

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Электромобили опаснее на дороге, чем обычные авто — исследование

Самыми умными оказались владельцы автомобилей белого цвета (средний IQ 95,71). У водителей серых автомобилей этот показатель в среднем составляет 94,97, а у красных — 94,88. На последнем месте расположились водители зеленых авто (средний IQ 88,43).

Ранее Фокус сообщал, что подержанные электромобили Tesla дешевеют быстрее, чем автомобили других брендов.