На что обращают внимание женщины при выборе нового авто — исследование

Многие женщины обращают внимание на внешний вид и интерьер авто в последнюю очередь. Практичность и безопасность автомобиля для них гораздо важнее.

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Эксперты опросили десятки тысяч женщин и выяснили, на что они обращают внимание при выборе нового автомобиля. Об этом сообщили на сайте WWCOTY.

Исследование провели по заказу южноафриканской страховой компании 1st for Women. Также участие принимали члены жюри конкурса "Лучший женский автомобиль в мире" (WWCOTY).

По итогам опроса, многие женщины отмечали безопасность как самый важный критерий при покупке нового авто. На втором месте расположилась практичность автомобиля.

Также женщины обращают внимание на характеристики авто. Свободное пространство внутри является еще одним значимым критерием. Помимо этого высота посадки влияет на решение о выборе нового автомобиля.

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Член жюри WWCOTY Мэби Нгуен добавила, что для женщин важно наличие современных систем безопасности. Они редко выбирают авто без камер заднего вида и системы мониторинга слепых зон.

Еще одним важным критерием является расход топлива. Только после этого женщины обращают внимание на внешний вид и интерьер.

Эксперты подытожили, что женщины используют более рациональный подход при выборе нового автомобиля. По их словам, мужчины больше доверяют эмоциям.

Ранее Фокус писал, что эксперты считают электромобили опаснее на дороге, чем обычные автомобили.