Современные автомобили стали рекордно мощными и экономичными — исследование

Расход топлива у новых автомобилей в среднем снизился на 32% в сравнении с показателем 2004 года. Также современные авто стали мощнее и экологичнее.

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Современные автомобили стали такими мощными, экологичными и экономными, как никогда ранее. Об этом рассказали на сайте EPA.

Агентство по охране окружающей среды США опубликовало отчет об автомобильных тенденциях за 2022 год. Там сказано, что автомобили стали намного мощнее и экологичнее, чем годами ранее.

Эксперты отметили, что многие современные модели значительно улучшили показатели топливной экономичности и снизили выбросы углекислого газа. По их словам, автомобили сейчас невероятно эффективны.

Средний расход топлива новых автомобилей снизился на 32% в сравнении с показателем 2004 года. Средний показатель выбросов CO2 снизился на 25%. Средняя мощность современных моделей увеличилась на 20%.

Эксперты отметили, что автомобильная отрасль могла бы еще сильнее улучшить эти показатели, если бы производители не стали отказываться от седанов и минивэнов. Эти два типа авто демонстрировали самое стремительное улучшение характеристик.

В отчете упоминается, что концерн Stellantis публикует самые высокие показатели выбросов CO2 с самыми низкими показателями экономии топлива среди основных производителей. В это время Tesla заняла первое место по экономности и выбросам.

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Производители стали добавлять в свои новые модели как можно больше технологий, включая систему "старт-стоп" и деакцивацию некоторых цилиндров во время езды. Одним из самых популярных типов автомобилей остаются Plug-In гибриды со средней мощностью 300 л.с.

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