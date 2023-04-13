Китай стал крупнейшим авторынком в 2022 году: статистика глобальных продаж

Глобальные продажи новых автомобилей в 2022 году снизились на 1,4% в сравнении с 2021 годом. При этом некоторым странам удалось увеличить поставки транспортных средств.

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Всемирная организация автопроизводителей подвела итоги по глобальным продажам автомобилей в 2022 году. Об этом рассказали на сайте OICA.

В 2022 году глобальные продажи новых автомобилей снизились на 1,4% в сравнении с 2021 годом. Всего за год удалось реализовать 81,6 млн транспортных средств.

Легковые автомобили заняли самую большую долю в глобальных продажах — за год было продано около 57,5 млн экземпляров. Это на 2% больше, чем за 2021 год.

Также в 2022 году было поставлено 24,1 млн единиц коммерческих авто. Этот показатель снизился на 8% в сравнении с 2021 годом.

Крупнейшим авторынком в мире по итогам 2022 года стал Китай. Там было поставлено 26,9 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2021 году.

Второе место по продажам заняли США. Штатам удалось реализовать почти 14,2 млн автомобилей (-7,6%).

Индия расположилась на третьем месте по продажам автомобилей. За 2022 год было поставлено 4,7 млн единиц (+26%).

Четвертое место досталось Японии. Там за прошлый год реализовали 4,2 млн автомобилей (-5,6%).

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