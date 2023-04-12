В Украине существенно вырос спрос на новые автомобили: самые популярные модели марта

Украинцы все чаще переходят на гибридные автомобили. Бензиновые модели остаются самым продаваемым типом авто в Украине, но их доля снижается.

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В Украине в начале весны существенно увеличился спрос на новые автомобили, при этом доля бензиновых авто продолжает снижаться. Об этом рассказали на сайте Auto.RIA.

За март 2023 года украинцы купили 4908 авто. Это почти на полторы тысячи больше, чем в феврале.

Также показатель продаж вырос на 733,3% в сравнении с мартом 2022 года. Такой прирост не стал неожиданным, так как в тот период временно не работали многие Сервисные центры МВД

Эксперты отметили, что 93,8% новых автомобилей импортировали в Украину из других стран. Доля авто, которые были изготовлены в Украине методом крупноузловой сборки, составила всего 6,2%.

Самыми популярными в Украине остаются бензиновые автомобили. Тем не менее за март их доля на рынке снизилась на 1,5%. В это время продажи гибридных авто увеличились на 1,5%.

Какие авто выбирали украинцы в марте:

бензиновые — 2310 авто (+655);

дизельные — 1133 авто (+336);

гибриды — 871 авто (+310);

электромобили — 553 авто (+172);

авто с ГБО — 41 авто (+13).

Эксперты связывают увеличение доли гибридов с появлением большого количества выгодных предложений. Этот тип авто пользуется спросом в Европе, откуда и импортируют большую часть новых автомобилей.

Renault Duster остается самым продаваемым автомобилем в Украине Фото: Renault

ТОП-20 самых популярных новых автомобилей в Украине за март:

Renault Duster — 403 авто. Mazda CX-5 — 180 авто. Hyundai Tucson — 178 авто. Volkswagen ID.4 — 160 авто. Toyota RAV4 — 142 авто. Toyota Camry — 117 авто. Volkswagen Touareg/Skoda Kodiaq — 112 авто. Honda M-NV — 109 авто. Suzuki Vitara — 104 авто. BMW X7 — 103 авто. Volkswagen Tiguan — 101 авто. Nissan Qashqai — 79 авто. Skoda Octavia/Mercedes-Benz GLE/BMW X3 — 78 авто. Renault Express — 73 авто. Toyota Corolla — 71 авто. Land Rover Range Rover — 67 авто. Toyota Yaris Cross — 65 авто. Kia Sportage — 64 авто. Skoda Kamiq/Lexus NX — 62 авто. Skoda Karoq — 61 авто.

Бюджетный кроссовер Renault Duster продолжает доминировать на украинском рынке новых автомобилей уже несколько лет подряд. В марте модель в несколько раз превзошла ближайших конкурентов по продажам.

Интересно то, что в рейтинг самых популярных новых автомобилей попали сразу два электрокара. Этот тип авто набирает популярность в Украине.

По продажам новых автомобилей в Украине среди брендов лидером остается японская Toyota. Их кроссовер RAV4 и седан Camry вернулись в десятку самых продаваемых моделей после того, как они опустились на 13 и 14 место в феврале.

В каких регионах купили больше всего новых автомобилей за март:

Лидерами среди зарегистрированных новых автомобилей в марте стали город Киев и Киевская область. Там зарегистрировали 1559 и 674 авто, соответственно.

На третьем месте расположилась Днепропетровская область (465 авто). В Одесской и Львовской областях купили 348 и 290 автомобилей, соответственно.

Важно

Названы самые популярные подержанные автомобили в Украине за март

ТОП-15 регионов по продажам новых автомобилей за март:

Киев — 1559 авто. Киевская область — 674 авто. Днепропетровская область — 465 авто. Одесская область — 348 авто. Львовская область — 290 авто. Винницкая область — 177 авто. Харьковская область — 170 авто. Полтавская область — 160 авто. Хмельницкая область — 150 авто. Черкасская область — 128 авто. Кировоградская область — 113 авто. Закарпатская область — 102 авто. Житомирская область — 79 авто. Ивано-Франковская область — 78 авто. Черновицкая область — 71 авто.

Ранее Фокус сообщил, что эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей и назвали 20 моделей, которые теряют в цене больше других при повторной продаже.