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Авто

Названы автомобили, которые теряют в цене больше других при продаже

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Фото: Audi | Audi e-tron теряет более 20% своей стоимости при повторной продаже

Некоторые автомобили теряют более 20% своей стоимости всего за год после покупки. Эти модели могут стать ужасной инвестицией.

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Эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей и назвали 20 моделей, которые теряют в цене больше других при повторной продаже. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Согласно статистике, новые автомобили за первый год после покупки в среднем дешевеют на 8,1%. Некоторые модели снижаются в цене еще больше.

Audi e-tron Sportback Fullscreen
Audi e-tron оказался одним из самых невыгодных автомобилей для покупки
Фото: Audi

Эксперты изучили более 8,9 млн новых и подержанных автомобилей 2021 и 2022 года выпуска, которые были выставлены на продажу с февраля по март 2023 года. Они выделили 20 моделей, которые дешевеют больше других.

Важно
Названы самые ликвидные авто современности: они подержанные дороже, чем новые (фото)
Названы самые ликвидные авто современности: они подержанные дороже, чем новые (фото)

ТОП-20 автомобилей, которые теряют в цене больше других:

  1. Audi e-tron — на $22 757 дешевле нового авто (-27.8%).
  2. Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 дешевле нового авто (-26.9%).
  3. Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 дешевле нового авто (-24.6%).
  4. Audi A4 — на $11,963 дешевле нового авто (-24.3%).
  5. Nissan Titan — на $13 809 дешевле нового авто (-23.9%).
  6. Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 дешевле нового авто (-23.1%).
  7. Infiniti QX80 — на $19 104 дешевле нового авто (-23.0%).
  8. Nissan Murano — на $10 199 дешевле нового авто (-22.8%).
  9. Infiniti Q50 — на $11 188 дешевле нового авто (-22.5%).
  10. Porsche Macan — на $16 567 дешевле нового авто (-22.4%).
  11. Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 дешевле нового авто (-22.2%).
  12. BMW 7 Series — на $22 190 дешевле нового авто (-22.1%).
  13. Genesis G70 — на $10 878 дешевле нового авто (-22.0%).
  14. BMW 2 Series — на $9 956 дешевле нового авто (-22.0%).
  15. Infiniti QX50 — на $10 492 дешевле нового авто (-21.4%).
  16. Ford Mustang Mach-E — на $13 430 дешевле нового авто (-21.1%).
  17. BMW 5 Series — на $13 699 дешевле нового авто (-20.4%).
  18. Volkswagen ID.4 — на $10 048 дешевле нового авто (-20.4%).
  19. Jeep Compass — на $7 316 дешевле нового авто (-20.4%).
  20. Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 дешевле нового авто (-20.4%).

Ранее Фокус сообщал, что эксперты определили реальный расход топлива современных премиальных автомобилей и кроссоверов и назвали самые экономичные модели.