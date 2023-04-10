Названы автомобили, которые теряют в цене больше других при продаже

Некоторые автомобили теряют более 20% своей стоимости всего за год после покупки. Эти модели могут стать ужасной инвестицией.

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Эксперты проанализировали рынок подержанных автомобилей и назвали 20 моделей, которые теряют в цене больше других при повторной продаже. Об этом рассказали на сайте iSeeCars.

Согласно статистике, новые автомобили за первый год после покупки в среднем дешевеют на 8,1%. Некоторые модели снижаются в цене еще больше.

Audi e-tron оказался одним из самых невыгодных автомобилей для покупки Фото: Audi

Эксперты изучили более 8,9 млн новых и подержанных автомобилей 2021 и 2022 года выпуска, которые были выставлены на продажу с февраля по март 2023 года. Они выделили 20 моделей, которые дешевеют больше других.

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ТОП-20 автомобилей, которые теряют в цене больше других:

Audi e-tron — на $22 757 дешевле нового авто (-27.8%). Alfa Romeo Stelvio — на $14 698 дешевле нового авто (-26.9%). Mercedes-Benz C-Class — на $13 189 дешевле нового авто (-24.6%). Audi A4 — на $11,963 дешевле нового авто (-24.3%). Nissan Titan — на $13 809 дешевле нового авто (-23.9%). Chevrolet Silverado 1500 Limited — на $14 438 дешевле нового авто (-23.1%). Infiniti QX80 — на $19 104 дешевле нового авто (-23.0%). Nissan Murano — на $10 199 дешевле нового авто (-22.8%). Infiniti Q50 — на $11 188 дешевле нового авто (-22.5%). Porsche Macan — на $16 567 дешевле нового авто (-22.4%). Mercedes-Benz S-Class — на $29 878 дешевле нового авто (-22.2%). BMW 7 Series — на $22 190 дешевле нового авто (-22.1%). Genesis G70 — на $10 878 дешевле нового авто (-22.0%). BMW 2 Series — на $9 956 дешевле нового авто (-22.0%). Infiniti QX50 — на $10 492 дешевле нового авто (-21.4%). Ford Mustang Mach-E — на $13 430 дешевле нового авто (-21.1%). BMW 5 Series — на $13 699 дешевле нового авто (-20.4%). Volkswagen ID.4 — на $10 048 дешевле нового авто (-20.4%). Jeep Compass — на $7 316 дешевле нового авто (-20.4%). Nissan Rogue Sport (Qashqai) — на $6 494 дешевле нового авто (-20.4%).

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