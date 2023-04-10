Названы самые ликвидные авто современности: они подержанные дороже, чем новые (фото)

Повышенный спрос на отдельные модели авто привел к тому, что с пробегом они стали дороже, чем новые. Больше всего прибавили в цене Ford и Toyota.

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Дефицит автомобилей на глобальном рынке в последнее время уменьшился, однако все равно остается существенным. Это привело огромным очередям за популярными моделями, а также к тому, что некоторые подержанные авто при перепродаже стали дороже, чем новые. Именно такие модели назвали на сайте iSeeCars.

Самый ликвидный автомобиль — пикап Ford Maverick Фото: Ford

Эксперты провели исследование ликвидности автомобилей – сравнили стоимость новых машин и б/у авто в возрасте 1 год. Было установлено, что в среднем автомобили теряют 8,1% стоимости, что эквивалентно $3700. Однако ряд моделей, наоборот, дорожают за год.

Больше всего прибавил в цене пикап Ford Maverick. Сборочное предприятие не справляется с огромным спросом на модель и на вторичном рынке она на 12,3% ($4038) дороже, чем в автосалоне. Гибрид Toyota Corolla за год дорожает на 7,9% ($2038), а Mercedes G-Class — на 4,6% ($8633). В перечне ликвидных моделей преобладают Ford и Toyota.

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Самые ликвидные автомобили современности:

Ford Maverick – цена выросла на 12,3% ($4038) за год. Toyota Corolla Hybrid – 7,9% ($2038). Mercedes-Benz G-Class – 4,6% ($8633). Toyota Sienna – 3,7% ($1806). Toyota RAV4 Plug-in Hybrid – 3,5% ($1726). Toyota Corolla Cross – 2,9% ($853). Toyota RAV4 Hybrid – 2,4% ($953). Kia Carnival – 2,2% ($916). Ford Bronco – 1,7% ($901). Honda Civic – 1% ($297).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине растет спрос на авто с пробегом — их покупают в три раза больше, чем новых машин.

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