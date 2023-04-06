В Украине растет спрос на б/у авто: самые популярные модели (фото)

В 2023 году украинцы покупают авто с пробегом в три раза чаще, чем новые машины. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Renault и Skoda.

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За март украинцы пригнали из-за рубежа и поставили на учет 14,2 тыс. б/у авто. Это на 6% больше, чем в феврале, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Спрос на авто с пробегом постепенно увеличивается после падения. Примечательно, что подержанных авто зарегистрировали в три раза больше, чем новых. Средний возраст б/у авто в Украине составляет 11 лет, а самой старой машиной, поставленной на учет в марте стал Mercedes-Benz S-Class 1993 года.

Самое популярное б/у авто в Украине — Renault Megane Фото: Renault

Лидеры вторичного рынка остаются неизменными. Самые популярные б/у авто в Украине – модели Renault, Volkswagen, Skoda и Ford.

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В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Самые популярные авто с пробегом в Украине за март 2023 года:

Renault Megane — 1155 авто. Volkswagen Golf — 1030. Skoda Octavia — 820. Volkswagen Passat — 641 Ford Focus — 384.

Всего за первый квартал 2023 года украинцы впервые поставили на учет 39,2 тыс. авто с пробегом. Это в 3,5 раза больше, чем новых автомобилей за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине выросли сразу в 8 раз.

Также мы писали, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.