В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)

Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. В ТОП-10 лидеров марта — сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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За март 2023 года украинцы приобрели 4511 новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что в десятке моделей-лидеров рынка за март — целых 9 кроссоверов (исключение составляет седан Toyota Camry). Суммарно эти модели занимают треть рынка.

Лидером рынка остается Renault Duster Фото: Renault

Самый популярный автомобиль в Украине — кроссовер Renault Duster, нашедший 414 покупателей. Второе и третье места поделили Hyundai Tucson и Mazda CX-5 (по 171 авто).

Замыкают пятерку лидеров электрокроссовер Volkswagen ID.4 (149 шт.) и Toyota RAV4 (131). В ТОП-10 есть и еще один электрокар — кроссовер Dongfeng/Honda M-NV.

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Самые популярные авто в Украине за март 2023 года:

Renault Duster — 414 проданных авто. Hyundai Tucson — 171. Mazda CX-5 — 171. Volkswagen ID.4 — 149. Toyota RAV4 — 131. Toyota Camry — 110. Suzuki Vitara — 105. Volkswagen Touareg — 101. Dongfeng/Honda M-NV — 100. BMW X7 — 99.

Ранее Фокус сообщал, что авторынок Украины претерпел большие перемены. Если ранее в сегменте новых авто доминировали седаны, то теперь наибольшим спросом пользуются именно кроссоверы.

Также мы писали, что в Украине появился новейший кроссовер Lexus RX пятого поколения.