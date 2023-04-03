В лидерах — кроссоверы: названы самые популярные авто в Украине (фото)
Кроссоверы продолжают доминировать на украинском авторынке. В ТОП-10 лидеров марта — сразу 9 моделей повышенной проходимости.
За март 2023 года украинцы приобрели 4511 новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Отмечается, что в десятке моделей-лидеров рынка за март — целых 9 кроссоверов (исключение составляет седан Toyota Camry). Суммарно эти модели занимают треть рынка.
Самый популярный автомобиль в Украине — кроссовер Renault Duster, нашедший 414 покупателей. Второе и третье места поделили Hyundai Tucson и Mazda CX-5 (по 171 авто).
Замыкают пятерку лидеров электрокроссовер Volkswagen ID.4 (149 шт.) и Toyota RAV4 (131). В ТОП-10 есть и еще один электрокар — кроссовер Dongfeng/Honda M-NV.Важно
Самые популярные авто в Украине за март 2023 года:
- Renault Duster — 414 проданных авто.
- Hyundai Tucson — 171.
- Mazda CX-5 — 171.
- Volkswagen ID.4 — 149.
- Toyota RAV4 — 131.
- Toyota Camry — 110.
- Suzuki Vitara — 105.
- Volkswagen Touareg — 101.
- Dongfeng/Honda M-NV — 100.
- BMW X7 — 99.
Ранее Фокус сообщал, что авторынок Украины претерпел большие перемены. Если ранее в сегменте новых авто доминировали седаны, то теперь наибольшим спросом пользуются именно кроссоверы.
Также мы писали, что в Украине появился новейший кроссовер Lexus RX пятого поколения.