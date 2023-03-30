Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире: фото и характеристики

Lamborghini, Lamborghini Urus Performante, Авто, Автомобили, Скорость, Рейтинг, Фото, Кроссоверы, Электромобили, Модели
Фото: Lamborghini | Lamborghini Urus Performante вошел в список самых быстрых кроссоверов в мире

Среди заряженных кроссоверов есть несколько моделей, которые обладают динамикой на уровне суперкаров. Представленные в рейтинге модели разгоняются до сотни менее чем за 4 секунды.

Related video

Современные заряженные кроссоверы давно стали настолько мощными, что полноправно могут конкурировать с лучшими спорткарами планеты. Фокус назвал самые быстрые модели, которые поражают своей динамикой.

Некоторые кроссоверы могут похвастать отдачей более 500 л.с. и это далеко не предел. Эти автомобили предлагают отличную практичность, при этом оставаясь невероятно быстрыми.

Для рейтинга были отобраны 10 быстрейших кроссоверов по времени разгона от 0 до 100 км/ч. Среди них есть не только бензиновые модели и гибриды, но и электромобили.

Важно
В Киеве заметили очень редкий и мощный кроссовер Mercedes Brabus (фото)
В Киеве заметили очень редкий и мощный кроссовер Mercedes Brabus (фото)

ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире:

10. Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed Fullscreen
Bentley Bentayga Speed обладает не только роскошным интерьером, но и отличной динамикой
Фото: Bentley
  • Мощность: 635 л.с.
  • Крутящий момент: 900 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,9 секунды
  • Максимальная скорость: 306 км/ч

Самый роскошный кроссовер в этом рейтинге Bentley Bentayga предлагается в заряженной версии Speed. Она отличается от стандартной модели улучшенной динамикой, перенастроенной подвеской и новым кузовным обвесом.

9. Audi RS Q8

Audi RS Q8 Fullscreen
Audi RS Q8 является самым быстрым кроссовером бренда
Фото: Audi
  • Мощность: 600 л.с.
  • Крутящий момент: 800 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,8 секунды
  • Максимальная скорость: 305 км/ч

Самый быстрый кроссовер Audi оснащается мощным 4,0-литровым турбированным двигателем V8. Быстрый разгон обеспечивается благодаря фирменной системе полного привода Quattro.

8. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance Fullscreen
Tesla Model Y Performance предлагает впечатляющую динамику за приемлемый ценник
Фото: Tesla Motors
  • Мощность: 462 л.с.
  • Крутящий момент: 639 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,7 секунды
  • Максимальная скорость: 241 км/ч

Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y в версии Performance обладает впечатляющей динамикой. Например, спорткар Ferrari FF обладает таким же разгоном до сотни, как и этот электрокар.

7. Kia EV6 GT

Kia EV6 GT Fullscreen
Kia EV6 GT стал заменой спортивного седана Stinger
Фото: Kia
  • Мощность: 585 л.с.
  • Крутящий момент: 740 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,5 секунды
  • Максимальная скорость: 260 км/ч

После того как Kia "похоронили" спортивный седан Stinger, фанатам бренда потребовалась замена. Таким автомобилем стал заряженный электрокроссовер Kia EV6 GT.

6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Fullscreen
Jeep установили в Grand Cherokee огромный двигатель от мощного маслкара
Фото: Jeep
  • Мощность: 707 л.с.
  • Крутящий момент: 881 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,4 секунды
  • Максимальная скорость: 289 км/ч

Безумный 707-сильный американский внедорожник на момент своего дебюта был самым быстрым автомобилем в своем классе. Такую мощность обеспечивает огромный 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 от Dodge Challenger/Charger Hellcat.

5. Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante Fullscreen
Lamborghini Urus Performante обладает динамикой на уровне суперкара Huracan
Фото: Lamborghini
  • Мощность: 666 л.с.
  • Крутящий момент: 850 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,3 секунды
  • Максимальная скорость: 306 км/ч

Модификация Performante для Lamborghini Urus была призвана сделать невероятный заряженный итальянский кроссовер еще быстрее. В итоге он стал почти таким же быстрым, как и суперкар Lamborghini Huracan.

Важно
Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)
Lamborghini показали экстремальный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)

4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Fullscreen
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT является трековым рекордсменом
Фото: Porsche
  • Мощность: 640 л.с.
  • Крутящий момент: 850 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,2 секунды
  • Максимальная скорость: 300 км/ч

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT быстрый не только на прямой, но и на гоночном треке. Модель проехала культовый Nürburgring Nordschleife всего за 7:38,925, что стало рекордным временем для кроссоверов.

3. Rivian R1S

Rivian R1S Fullscreen
Rivian R1S один из немногих автомобилей в этом рейтинге, кто неплохо ездит по бездорожью
Фото: Rivian
  • Мощность: 835 л.с.
  • Крутящий момент: 1120 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,1 секунды
  • Максимальная скорость: 200 км/ч

Американский электрический внедорожник Rivian R1S подходит не только для поездок по бездорожью. Он также невероятно быстрый и на дороге.

2. Lotus Eletre R

Lotus Eletre R Fullscreen
Lotus Eletre R разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды
Фото: Lotus
  • Мощность: 905 л.с.
  • Крутящий момент: 985 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,9 секунды
  • Максимальная скорость: 260 км/ч

Новейший электрокроссовер Lotus Eletre R разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды. Электрокар уступает по времени разгона только одной модели.

Важно
Британцы представили сверхмощный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)
Британцы представили сверхмощный кроссовер с характеристиками суперкара (фото)

1. Tesla Model X Plaid

Tesla Model X Plaid Fullscreen
Tesla Model X Plaid является самым быстрым кроссовером в мире
Фото: Tesla
  • Мощность: 1019 л.с.
  • Крутящий момент: 1020 Нм
  • Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,6 секунды
  • Максимальная скорость: 262 км/ч

Tesla произвели революцию в автомобильной промышленности, доказав, что электромобили могут быть быстрыми и практичными. Самым безумным автомобилем бренда является кроссовер Model X Plaid с разгоном как у лучших суперкаров планеты.

Ранее Фокус рассказал, что кроссовер Aston Martin DBX получил новую сверхмощную версию, которую создало знаменитое немецкое ателье Mansory.