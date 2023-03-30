ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире: фото и характеристики

Среди заряженных кроссоверов есть несколько моделей, которые обладают динамикой на уровне суперкаров. Представленные в рейтинге модели разгоняются до сотни менее чем за 4 секунды.

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Современные заряженные кроссоверы давно стали настолько мощными, что полноправно могут конкурировать с лучшими спорткарами планеты. Фокус назвал самые быстрые модели, которые поражают своей динамикой.

Некоторые кроссоверы могут похвастать отдачей более 500 л.с. и это далеко не предел. Эти автомобили предлагают отличную практичность, при этом оставаясь невероятно быстрыми.

Для рейтинга были отобраны 10 быстрейших кроссоверов по времени разгона от 0 до 100 км/ч. Среди них есть не только бензиновые модели и гибриды, но и электромобили.

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ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире:

10. Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed обладает не только роскошным интерьером, но и отличной динамикой Фото: Bentley

Мощность: 635 л.с.

635 л.с. Крутящий момент: 900 Нм

900 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,9 секунды

3,9 секунды Максимальная скорость: 306 км/ч

Самый роскошный кроссовер в этом рейтинге Bentley Bentayga предлагается в заряженной версии Speed. Она отличается от стандартной модели улучшенной динамикой, перенастроенной подвеской и новым кузовным обвесом.

9. Audi RS Q8

Audi RS Q8 является самым быстрым кроссовером бренда Фото: Audi

Мощность: 600 л.с.

600 л.с. Крутящий момент: 800 Нм

800 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,8 секунды

3,8 секунды Максимальная скорость: 305 км/ч

Самый быстрый кроссовер Audi оснащается мощным 4,0-литровым турбированным двигателем V8. Быстрый разгон обеспечивается благодаря фирменной системе полного привода Quattro.

8. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance предлагает впечатляющую динамику за приемлемый ценник Фото: Tesla Motors

Мощность: 462 л.с.

462 л.с. Крутящий момент: 639 Нм

639 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,7 секунды

3,7 секунды Максимальная скорость: 241 км/ч

Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y в версии Performance обладает впечатляющей динамикой. Например, спорткар Ferrari FF обладает таким же разгоном до сотни, как и этот электрокар.

7. Kia EV6 GT

Kia EV6 GT стал заменой спортивного седана Stinger Фото: Kia

Мощность: 585 л.с.

585 л.с. Крутящий момент: 740 Нм

740 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,5 секунды

3,5 секунды Максимальная скорость: 260 км/ч

После того как Kia "похоронили" спортивный седан Stinger, фанатам бренда потребовалась замена. Таким автомобилем стал заряженный электрокроссовер Kia EV6 GT.

6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep установили в Grand Cherokee огромный двигатель от мощного маслкара Фото: Jeep

Мощность: 707 л.с.

707 л.с. Крутящий момент: 881 Нм

881 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,4 секунды

3,4 секунды Максимальная скорость: 289 км/ч

Безумный 707-сильный американский внедорожник на момент своего дебюта был самым быстрым автомобилем в своем классе. Такую мощность обеспечивает огромный 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 от Dodge Challenger/Charger Hellcat.

5. Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante обладает динамикой на уровне суперкара Huracan Фото: Lamborghini

Мощность: 666 л.с.

666 л.с. Крутящий момент: 850 Нм

850 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,3 секунды

3,3 секунды Максимальная скорость: 306 км/ч

Модификация Performante для Lamborghini Urus была призвана сделать невероятный заряженный итальянский кроссовер еще быстрее. В итоге он стал почти таким же быстрым, как и суперкар Lamborghini Huracan.

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4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT является трековым рекордсменом Фото: Porsche

Мощность: 640 л.с.

640 л.с. Крутящий момент: 850 Нм

850 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,2 секунды

3,2 секунды Максимальная скорость: 300 км/ч

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT быстрый не только на прямой, но и на гоночном треке. Модель проехала культовый Nürburgring Nordschleife всего за 7:38,925, что стало рекордным временем для кроссоверов.

3. Rivian R1S

Rivian R1S один из немногих автомобилей в этом рейтинге, кто неплохо ездит по бездорожью Фото: Rivian

Мощность: 835 л.с.

835 л.с. Крутящий момент: 1120 Нм

1120 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,1 секунды

3,1 секунды Максимальная скорость: 200 км/ч

Американский электрический внедорожник Rivian R1S подходит не только для поездок по бездорожью. Он также невероятно быстрый и на дороге.

2. Lotus Eletre R

Lotus Eletre R разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды Фото: Lotus

Мощность: 905 л.с.

905 л.с. Крутящий момент: 985 Нм

985 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,9 секунды

2,9 секунды Максимальная скорость: 260 км/ч

Новейший электрокроссовер Lotus Eletre R разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды. Электрокар уступает по времени разгона только одной модели.

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1. Tesla Model X Plaid

Tesla Model X Plaid является самым быстрым кроссовером в мире Фото: Tesla

Мощность: 1019 л.с.

1019 л.с. Крутящий момент: 1020 Нм

1020 Нм Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,6 секунды

2,6 секунды Максимальная скорость: 262 км/ч

Tesla произвели революцию в автомобильной промышленности, доказав, что электромобили могут быть быстрыми и практичными. Самым безумным автомобилем бренда является кроссовер Model X Plaid с разгоном как у лучших суперкаров планеты.

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