ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире: фото и характеристики
Среди заряженных кроссоверов есть несколько моделей, которые обладают динамикой на уровне суперкаров. Представленные в рейтинге модели разгоняются до сотни менее чем за 4 секунды.
Современные заряженные кроссоверы давно стали настолько мощными, что полноправно могут конкурировать с лучшими спорткарами планеты. Фокус назвал самые быстрые модели, которые поражают своей динамикой.
Некоторые кроссоверы могут похвастать отдачей более 500 л.с. и это далеко не предел. Эти автомобили предлагают отличную практичность, при этом оставаясь невероятно быстрыми.
Для рейтинга были отобраны 10 быстрейших кроссоверов по времени разгона от 0 до 100 км/ч. Среди них есть не только бензиновые модели и гибриды, но и электромобили.
ТОП-10 самых быстрых кроссоверов в мире:
10. Bentley Bentayga Speed
- Мощность: 635 л.с.
- Крутящий момент: 900 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,9 секунды
- Максимальная скорость: 306 км/ч
Самый роскошный кроссовер в этом рейтинге Bentley Bentayga предлагается в заряженной версии Speed. Она отличается от стандартной модели улучшенной динамикой, перенастроенной подвеской и новым кузовным обвесом.
9. Audi RS Q8
- Мощность: 600 л.с.
- Крутящий момент: 800 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,8 секунды
- Максимальная скорость: 305 км/ч
Самый быстрый кроссовер Audi оснащается мощным 4,0-литровым турбированным двигателем V8. Быстрый разгон обеспечивается благодаря фирменной системе полного привода Quattro.
8. Tesla Model Y Performance
- Мощность: 462 л.с.
- Крутящий момент: 639 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,7 секунды
- Максимальная скорость: 241 км/ч
Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y в версии Performance обладает впечатляющей динамикой. Например, спорткар Ferrari FF обладает таким же разгоном до сотни, как и этот электрокар.
7. Kia EV6 GT
- Мощность: 585 л.с.
- Крутящий момент: 740 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,5 секунды
- Максимальная скорость: 260 км/ч
После того как Kia "похоронили" спортивный седан Stinger, фанатам бренда потребовалась замена. Таким автомобилем стал заряженный электрокроссовер Kia EV6 GT.
6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk
- Мощность: 707 л.с.
- Крутящий момент: 881 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,4 секунды
- Максимальная скорость: 289 км/ч
Безумный 707-сильный американский внедорожник на момент своего дебюта был самым быстрым автомобилем в своем классе. Такую мощность обеспечивает огромный 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 от Dodge Challenger/Charger Hellcat.
5. Lamborghini Urus Performante
- Мощность: 666 л.с.
- Крутящий момент: 850 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,3 секунды
- Максимальная скорость: 306 км/ч
Модификация Performante для Lamborghini Urus была призвана сделать невероятный заряженный итальянский кроссовер еще быстрее. В итоге он стал почти таким же быстрым, как и суперкар Lamborghini Huracan.Важно
4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT
- Мощность: 640 л.с.
- Крутящий момент: 850 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,2 секунды
- Максимальная скорость: 300 км/ч
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT быстрый не только на прямой, но и на гоночном треке. Модель проехала культовый Nürburgring Nordschleife всего за 7:38,925, что стало рекордным временем для кроссоверов.
3. Rivian R1S
- Мощность: 835 л.с.
- Крутящий момент: 1120 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,1 секунды
- Максимальная скорость: 200 км/ч
Американский электрический внедорожник Rivian R1S подходит не только для поездок по бездорожью. Он также невероятно быстрый и на дороге.
2. Lotus Eletre R
- Мощность: 905 л.с.
- Крутящий момент: 985 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,9 секунды
- Максимальная скорость: 260 км/ч
Новейший электрокроссовер Lotus Eletre R разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды. Электрокар уступает по времени разгона только одной модели.Важно
1. Tesla Model X Plaid
- Мощность: 1019 л.с.
- Крутящий момент: 1020 Нм
- Разгон от 0 до 100 км/ч: 2,6 секунды
- Максимальная скорость: 262 км/ч
Tesla произвели революцию в автомобильной промышленности, доказав, что электромобили могут быть быстрыми и практичными. Самым безумным автомобилем бренда является кроссовер Model X Plaid с разгоном как у лучших суперкаров планеты.
Ранее Фокус рассказал, что кроссовер Aston Martin DBX получил новую сверхмощную версию, которую создало знаменитое немецкое ателье Mansory.