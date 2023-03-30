Топ 10 найшвидших кросоверів у світі: фото та характеристики
Серед заряджених кросоверів є кілька моделей, які мають динаміку на рівні суперкарів. Представлені в рейтингу моделі розганяються до сотні менше ніж за 4 секунди.
Сучасні заряджені кросовери давно стали настільки потужними, що можуть конкурувати з кращими спорткарами планети. Фокус назвав найшвидші моделі, які вражають своєю динамікою.
Деякі кросовери можуть похвалитися віддачею понад 500 к. с. і це далеко не межа. Ці автомобілі пропонують чудову практичність, при цьому залишаючись неймовірно швидкими.
Для рейтингу було відібрано 10 найшвидших кросоверів за часом розгону від 0 до 100 км/год. Серед них є не тільки бензинові моделі та гібриди, а й електромобілі.
Топ 10 найшвидших кросоверів у світі:
10. Bentley Bentayga Speed
- Потужність: 635 к. с.
- Крутний момент: 900 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,9 секунди
- Максимальна швидкість: 306 км/год
Найрозкішніший кросовер у цьому рейтингу Bentley Bentayga пропонується у зарядженій версії Speed. Вона відрізняється від стандартної моделі покращеною динамікою, переналаштованою підвіскою та новим кузовним обважуванням.
9. Audi RS Q8
- Потужність: 600 к. с.
- Крутний момент: 800 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,8 секунди
- Максимальна швидкість: 305 км/год
Найшвидший кросовер Audi оснащується потужним 4,0-літровим турбованим двигуном V8. Швидкий розгін забезпечується завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro.
8. Tesla Model Y Performance
- Потужність: 462 к. с.
- Крутний момент: 639 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,7 секунди
- Максимальна швидкість: 241 км/год
Компактний електричний кросовер Tesla Model Y у версії Performance має вражаючу динаміку. Наприклад, спорткар Ferrari FF має такий же розгін до сотні, як і цей електрокар.
7. Kia EV6 GT
- Потужність: 585 к. с.
- Крутний момент: 740 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,5 секунди
- Максимальна швидкість: 260 км/год
Після того, як Kia "поховали" спортивний седан Stinger, фанатам бренду знадобилася заміна. Таким автомобілем став заряджений електрокросовер Kia EV6 GT.
6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk
- Потужність: 707 к. с.
- Крутний момент: 881 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,4 секунди
- Максимальна швидкість: 289 км/год
Неймовірний 707-сильний американський позашляховик на момент свого дебюту був найшвидшим автомобілем у своєму класі. Таку потужність забезпечує величезний 6,2-літровий компресорний двигун V8 від Dodge Challenger/Charger Hellcat.
5. Lamborghini Urus Performante
- Потужність: 666 к. с.
- Крутний момент: 850 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,3 секунди
- Максимальна швидкість: 306 км/год
Модифікація Performante для Lamborghini Urus зробила неймовірний заряджений італійський кросовер ще швидшим. Зрештою він став майже таким же швидким, як і суперкар Lamborghini Huracan.Важливо
4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT
- Потужність: 640 к. с.
- Крутний момент: 850 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,2 секунди
- Максимальна швидкість: 300 км/год
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT швидкий не тільки на прямій, а й на гоночному треку. Модель проїхала культовий Nürburgring Nordschleife лише за 7:38,925, що стало рекордним часом для кросоверів.
3. Rivian R1S
- Потужність: 835 к. с.
- Крутний момент: 1120 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 3,1 секунди
- Максимальна швидкість: 200 км/год
Американський електричний позашляховик Rivian R1S підходить не тільки для подорожей бездоріжжям. Він також неймовірно швидкий і на дорозі.
2. Lotus Eletre R
- Потужність: 905 к. с.
- Крутний момент: 985 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 2,9 секунди
- Максимальна швидкість: 260 км/год
Новий електрокросовер Lotus Eletre R розганяється до сотні менш ніж за 3 секунди. Електрокар поступається за часом розгону лише одній моделі.Важливо
1. Tesla Model X Plaid
- Потужність: 1019 к. с.
- Крутний момент: 1020 Нм
- Розгін від 0 до 100 км/год: 2,6 секунди
- Максимальна швидкість: 262 км/год
Tesla здійснили революцію в автомобільній промисловості, довівши, що електромобілі можуть бути швидкими та практичними. Найбільш неймовірним автомобілем бренду є кросовер Model X Plaid з розгоном як у найкращих суперкарів планети.
Раніше Фокус розповів, що кросовер Aston Martin DBX отримав нову надпотужну версію, яку створило знамените німецьке ательє Mansory.