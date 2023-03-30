Топ 10 найшвидших кросоверів у світі: фото та характеристики

Серед заряджених кросоверів є кілька моделей, які мають динаміку на рівні суперкарів. Представлені в рейтингу моделі розганяються до сотні менше ніж за 4 секунди.

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Сучасні заряджені кросовери давно стали настільки потужними, що можуть конкурувати з кращими спорткарами планети. Фокус назвав найшвидші моделі, які вражають своєю динамікою.

Деякі кросовери можуть похвалитися віддачею понад 500 к. с. і це далеко не межа. Ці автомобілі пропонують чудову практичність, при цьому залишаючись неймовірно швидкими.

Для рейтингу було відібрано 10 найшвидших кросоверів за часом розгону від 0 до 100 км/год. Серед них є не тільки бензинові моделі та гібриди, а й електромобілі.

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Топ 10 найшвидших кросоверів у світі:

10. Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed має не тільки розкішний інтер'єр, але й чудову динаміку Фото: Bentley

Потужність: 635 к. с.

635 к. с. Крутний момент: 900 Нм

900 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,9 секунди

3,9 секунди Максимальна швидкість: 306 км/год

Найрозкішніший кросовер у цьому рейтингу Bentley Bentayga пропонується у зарядженій версії Speed. Вона відрізняється від стандартної моделі покращеною динамікою, переналаштованою підвіскою та новим кузовним обважуванням.

9. Audi RS Q8

Audi RS Q8 є найшвидшим кросовером бренду Фото: Audi

Потужність: 600 к. с.

600 к. с. Крутний момент: 800 Нм

800 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,8 секунди

3,8 секунди Максимальна швидкість: 305 км/год

Найшвидший кросовер Audi оснащується потужним 4,0-літровим турбованим двигуном V8. Швидкий розгін забезпечується завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro.

8. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance пропонує разючу динаміку за прийнятний цінник Фото: Tesla Motors

Потужність: 462 к. с.

462 к. с. Крутний момент: 639 Нм

639 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,7 секунди

3,7 секунди Максимальна швидкість: 241 км/год

Компактний електричний кросовер Tesla Model Y у версії Performance має вражаючу динаміку. Наприклад, спорткар Ferrari FF має такий же розгін до сотні, як і цей електрокар.

7. Kia EV6 GT

Kia EV6 GT став заміною спортивного седана Stinger Фото: Kia

Потужність: 585 к. с.

585 к. с. Крутний момент: 740 Нм

740 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,5 секунди

3,5 секунди Максимальна швидкість: 260 км/год

Після того, як Kia "поховали" спортивний седан Stinger, фанатам бренду знадобилася заміна. Таким автомобілем став заряджений електрокросовер Kia EV6 GT.

6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep встановили у Grand Cherokee величезний двигун від потужного маслкара Фото: Jeep

Потужність: 707 к. с.

707 к. с. Крутний момент: 881 Нм

881 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,4 секунди

3,4 секунди Максимальна швидкість: 289 км/год

Неймовірний 707-сильний американський позашляховик на момент свого дебюту був найшвидшим автомобілем у своєму класі. Таку потужність забезпечує величезний 6,2-літровий компресорний двигун V8 від Dodge Challenger/Charger Hellcat.

5. Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante має динаміку на рівні суперкара Huracan Фото: Lamborghini

Потужність: 666 к. с.

666 к. с. Крутний момент: 850 Нм

850 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,3 секунди

3,3 секунди Максимальна швидкість: 306 км/год

Модифікація Performante для Lamborghini Urus зробила неймовірний заряджений італійський кросовер ще швидшим. Зрештою він став майже таким же швидким, як і суперкар Lamborghini Huracan.

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4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT є трековим рекордсменом Фото: Porsche

Потужність: 640 к. с.

640 к. с. Крутний момент: 850 Нм

850 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,2 секунди

3,2 секунди Максимальна швидкість: 300 км/год

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT швидкий не тільки на прямій, а й на гоночному треку. Модель проїхала культовий Nürburgring Nordschleife лише за 7:38,925, що стало рекордним часом для кросоверів.

3. Rivian R1S

Rivian R1S один з небагатьох автомобілів у цьому рейтингу, який непогано їздить по бездоріжжю Фото: Rivian

Потужність: 835 к. с.

835 к. с. Крутний момент: 1120 Нм

1120 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 3,1 секунди

3,1 секунди Максимальна швидкість: 200 км/год

Американський електричний позашляховик Rivian R1S підходить не тільки для подорожей бездоріжжям. Він також неймовірно швидкий і на дорозі.

2. Lotus Eletre R

Lotus Eletre R розганяється до сотні менш ніж за 3 секунди Фото: Lotus

Потужність: 905 к. с.

905 к. с. Крутний момент: 985 Нм

985 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 2,9 секунди

2,9 секунди Максимальна швидкість: 260 км/год

Новий електрокросовер Lotus Eletre R розганяється до сотні менш ніж за 3 секунди. Електрокар поступається за часом розгону лише одній моделі.

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1. Tesla Model X Plaid

Tesla Model X Plaid є найшвидшим кросовером у світі Фото: Tesla

Потужність: 1019 к. с.

1019 к. с. Крутний момент: 1020 Нм

1020 Нм Розгін від 0 до 100 км/год: 2,6 секунди

2,6 секунди Максимальна швидкість: 262 км/год

Tesla здійснили революцію в автомобільній промисловості, довівши, що електромобілі можуть бути швидкими та практичними. Найбільш неймовірним автомобілем бренду є кросовер Model X Plaid з розгоном як у найкращих суперкарів планети.

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