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Авто

Топ 10 найшвидших кросоверів у світі: фото та характеристики

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Фото: Lamborghini | Lamborghini Urus Performante увійшов до списку найшвидших кросоверів у світі

Серед заряджених кросоверів є кілька моделей, які мають динаміку на рівні суперкарів. Представлені в рейтингу моделі розганяються до сотні менше ніж за 4 секунди.

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Сучасні заряджені кросовери давно стали настільки потужними, що можуть конкурувати з кращими спорткарами планети. Фокус назвав найшвидші моделі, які вражають своєю динамікою.

Деякі кросовери можуть похвалитися віддачею понад 500 к. с. і це далеко не межа. Ці автомобілі пропонують чудову практичність, при цьому залишаючись неймовірно швидкими.

Для рейтингу було відібрано 10 найшвидших кросоверів за часом розгону від 0 до 100 км/год. Серед них є не тільки бензинові моделі та гібриди, а й електромобілі.

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Топ 10 найшвидших кросоверів у світі:

10. Bentley Bentayga Speed

Bentley Bentayga Speed Fullscreen
Bentley Bentayga Speed має не тільки розкішний інтер'єр, але й чудову динаміку
Фото: Bentley
  • Потужність: 635 к. с.
  • Крутний момент: 900 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 306 км/год

Найрозкішніший кросовер у цьому рейтингу Bentley Bentayga пропонується у зарядженій версії Speed. Вона відрізняється від стандартної моделі покращеною динамікою, переналаштованою підвіскою та новим кузовним обважуванням.

9. Audi RS Q8

Audi RS Q8 Fullscreen
Audi RS Q8 є найшвидшим кросовером бренду
Фото: Audi
  • Потужність: 600 к. с.
  • Крутний момент: 800 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,8 секунди
  • Максимальна швидкість: 305 км/год

Найшвидший кросовер Audi оснащується потужним 4,0-літровим турбованим двигуном V8. Швидкий розгін забезпечується завдяки фірмовій системі повного приводу Quattro.

8. Tesla Model Y Performance

Tesla Model Y Performance Fullscreen
Tesla Model Y Performance пропонує разючу динаміку за прийнятний цінник
Фото: Tesla Motors
  • Потужність: 462 к. с.
  • Крутний момент: 639 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,7 секунди
  • Максимальна швидкість: 241 км/год

Компактний електричний кросовер Tesla Model Y у версії Performance має вражаючу динаміку. Наприклад, спорткар Ferrari FF має такий же розгін до сотні, як і цей електрокар.

7. Kia EV6 GT

Kia EV6 GT Fullscreen
Kia EV6 GT став заміною спортивного седана Stinger
Фото: Kia
  • Потужність: 585 к. с.
  • Крутний момент: 740 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 260 км/год

Після того, як Kia "поховали" спортивний седан Stinger, фанатам бренду знадобилася заміна. Таким автомобілем став заряджений електрокросовер Kia EV6 GT.

6. Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Fullscreen
Jeep встановили у Grand Cherokee величезний двигун від потужного маслкара
Фото: Jeep
  • Потужність: 707 к. с.
  • Крутний момент: 881 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,4 секунди
  • Максимальна швидкість: 289 км/год

Неймовірний 707-сильний американський позашляховик на момент свого дебюту був найшвидшим автомобілем у своєму класі. Таку потужність забезпечує величезний 6,2-літровий компресорний двигун V8 від Dodge Challenger/Charger Hellcat.

5. Lamborghini Urus Performante

Lamborghini Urus Performante Fullscreen
Lamborghini Urus Performante має динаміку на рівні суперкара Huracan
Фото: Lamborghini
  • Потужність: 666 к. с.
  • Крутний момент: 850 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,3 секунди
  • Максимальна швидкість: 306 км/год

Модифікація Performante для Lamborghini Urus зробила неймовірний заряджений італійський кросовер ще швидшим. Зрештою він став майже таким же швидким, як і суперкар Lamborghini Huracan.

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4. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT Fullscreen
Porsche Cayenne Coupe Turbo GT є трековим рекордсменом
Фото: Porsche
  • Потужність: 640 к. с.
  • Крутний момент: 850 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,2 секунди
  • Максимальна швидкість: 300 км/год

Porsche Cayenne Coupe Turbo GT швидкий не тільки на прямій, а й на гоночному треку. Модель проїхала культовий Nürburgring Nordschleife лише за 7:38,925, що стало рекордним часом для кросоверів.

3. Rivian R1S

Rivian R1S Fullscreen
Rivian R1S один з небагатьох автомобілів у цьому рейтингу, який непогано їздить по бездоріжжю
Фото: Rivian
  • Потужність: 835 к. с.
  • Крутний момент: 1120 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 3,1 секунди
  • Максимальна швидкість: 200 км/год

Американський електричний позашляховик Rivian R1S підходить не тільки для подорожей бездоріжжям. Він також неймовірно швидкий і на дорозі.

2. Lotus Eletre R

Lotus Eletre R Fullscreen
Lotus Eletre R розганяється до сотні менш ніж за 3 секунди
Фото: Lotus
  • Потужність: 905 к. с.
  • Крутний момент: 985 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 2,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 260 км/год

Новий електрокросовер Lotus Eletre R розганяється до сотні менш ніж за 3 секунди. Електрокар поступається за часом розгону лише одній моделі.

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1. Tesla Model X Plaid

Tesla Model X Plaid Fullscreen
Tesla Model X Plaid є найшвидшим кросовером у світі
Фото: Tesla
  • Потужність: 1019 к. с.
  • Крутний момент: 1020 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 2,6 секунди
  • Максимальна швидкість: 262 км/год

Tesla здійснили революцію в автомобільній промисловості, довівши, що електромобілі можуть бути швидкими та практичними. Найбільш неймовірним автомобілем бренду є кросовер Model X Plaid з розгоном як у найкращих суперкарів планети.

Раніше Фокус розповів, що кросовер Aston Martin DBX отримав нову надпотужну версію, яку створило знамените німецьке ательє Mansory.