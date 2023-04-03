У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. У ТОП 10 лідерів березня — одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

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За березень 2023 року українці придбали 4511 нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що в десятці моделей-лідерів ринку за березень — 9 кросоверів (виняток становить седан Toyota Camry). Сумарно ці моделі займають третину ринку.

Лідером ринку залишається Renault Duster Фото: Renault

Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Renault Duster, який знайшов 414 покупців. Друге та третє місця поділили Hyundai Tucson та Mazda CX-5 (по 171 авто).

Замикають п'ятірку лідерів електрокросовер Volkswagen ID.4 (149 шт.) та Toyota RAV4 (131). У ТОП 10 є ще один електрокар — кросовер Dongfeng/Honda M-NV.

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Топ 10 найшвидших кросоверів у світі: фото та характеристики

Найпопулярніші авто в Україні за березень 2023 року:

Renault Duster — 414 проданих авто. Hyundai Tucson — 171. Mazda CX-5 — 171. Volkswagen ID.4 — 149. Toyota RAV4 — 131. Toyota Camry — 110. Suzuki Vitara — 105. Volkswagen Touareg — 101. Dongfeng/Honda M-NV — 100. BMW X7 — 99.

Раніше Фокус повідомляв, що авторинок України зазнав великих змін. Якщо раніше в сегменті нових авто домінували седани, то тепер найбільший попит мають саме кросовери.

Також ми писали, що в Україні з'явився найновіший кросовер Lexus RX п'ятого покоління.