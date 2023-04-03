У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
Кросовери продовжують домінувати на українському авторинку. У ТОП 10 лідерів березня — одразу 9 моделей підвищеної прохідності.
За березень 2023 року українці придбали 4511 нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що в десятці моделей-лідерів ринку за березень — 9 кросоверів (виняток становить седан Toyota Camry). Сумарно ці моделі займають третину ринку.
Найпопулярніший автомобіль в Україні — кросовер Renault Duster, який знайшов 414 покупців. Друге та третє місця поділили Hyundai Tucson та Mazda CX-5 (по 171 авто).
Замикають п'ятірку лідерів електрокросовер Volkswagen ID.4 (149 шт.) та Toyota RAV4 (131). У ТОП 10 є ще один електрокар — кросовер Dongfeng/Honda M-NV.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за березень 2023 року:
- Renault Duster — 414 проданих авто.
- Hyundai Tucson — 171.
- Mazda CX-5 — 171.
- Volkswagen ID.4 — 149.
- Toyota RAV4 — 131.
- Toyota Camry — 110.
- Suzuki Vitara — 105.
- Volkswagen Touareg — 101.
- Dongfeng/Honda M-NV — 100.
- BMW X7 — 99.
Раніше Фокус повідомляв, що авторинок України зазнав великих змін. Якщо раніше в сегменті нових авто домінували седани, то тепер найбільший попит мають саме кросовери.
Також ми писали, що в Україні з'явився найновіший кросовер Lexus RX п'ятого покоління.