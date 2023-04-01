Продажи новых авто в Украине выросли в 8 раз: самые популярные марки и модели

Авторынок Украины демонстрирует существенный рост в 2023 году. Показатели первого квартала уже сравнялись с прошлогодними.

Related video

За март украинцы приобрели 4511 новых легковых автомобилей. Это на 21% больше, чем в феврале и сразу в 8 раз больше, чем в марте 2022 года. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Столь стремительный рост по сравнению с прошлым годом обусловлен тем, что после начала полномасштабного российского вторжения продажи авто в Украине фактически прекратились. Их даже некоторое время не регистрировали в сервисных центрах МВД. Именно поэтому в марте 2022 года авторынок Украины продемонстрировал зудший результат в своей истории

Лидером рынка остается Renault Duster Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняет Toyota c 648 проданными авто. Второе место остается у Renault (438 авто), а на третье – поднялся Volkswagen (432 шт.). Замыкают ТОП-5 BMW (355 авто) и Skoda (346 шт.).

Самый популярный автомобиль в Украине за март 2023 года — Renault Duster. Кроссовер выбрали 414 украинцев.

Важно

Высший класс: самые дорогие авто на украинском рынке в 2023 году (фото)

Всего за первый квартал 2023 года в нашей стране продано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей — примерно столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал, что структура украинского авторынка серьезно изменилась. Если 20 лет назад наибольшим спросом пользовались седаны, то теперь доминируют кроссоверы.

Также мы писали, что на украинском рынке появится недорогой рамный пикап Peugeot.