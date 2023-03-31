Кроссоверы вместо седанов: как изменились предпочтения украинских автолюбителей за 20 лет

В начале 2000-х годов более половины всех проданных авто в Украине были седанами. Теперь доля этих моделей на рынке снизилась до всего 7%.

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Украинцы все меньше покупают седаны и все чаще — кроссоверы. За 20 лет предпочтения автомобилистов в нашей стране претерпели изменения. Об этом пишет Auto-Consulting.

Еще 15-20 лет назад на украинском авторынке доминировали седаны. В 2003-2008 годах они занимали 56-57% рынка новых авто. Четырехдверные модели были в линейках большинства производителей.

В лидерах украинского рынка — кроссоверы Фото: Toyota

Однако после кризиса 2008-2009 годов и резкого падения авторынка доля седанов начала снижаться. Так, уже в 2011 году она достигла 41%, а в 2017 — 22%. В 2022 году лишь 10% новых авто были седанами, а сейчас этот показатель снизился до 7%.

Параллельно на рынке росла доля кроссоверов и внедорожников. Если до 2005 года она составляла всего 8-9%, то в 2010 году — 24%, а в 2020 — уже 70%. Сейчас кроссоверами являются три четверти новых авто в Украине и именно такие модели — в лидерах рынка.

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Наша страна не уникальна в этом плане – такая ситуация складывается во всем мире. Спрос на кроссоверы растет и появляется все больше новых моделей повышенной проходимости, а вот седаны постепенно снимают с производства. За последнее время прекратили выпуск седанов Volkswagen Passat, Toyota Avalon и Opel Insignia, такая же участь вскоре ждет и Hyundai Sonata.

Ранее Фокус сообщал, что компания KG Motors (в прошлом известная как SsangYong) выпустит на рынок семейство недорогих электрокроссоверов.

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