Высший класс: самые дорогие авто на украинском рынке в 2023 году (фото)

На украинском рынке за последнее время появилось в продаже больше дорогих роскошных авто. В предложении есть скоростные суперкары, представительские седаны и кроссоверы.

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Несмотря на войну, в Украине растут продажи дорогих авто. Модели премиум-класса уже занимают более 20% авторынка и их доля продолжает увеличиваться. Стоимость некоторых из них исчисляется сотнями тысяч долларов и таких машин в предложении стало больше за последнее время. Фокус определил самые дорогие авто, доступные на украинском рынке в 2023 году.

Mercedes-Maybach S680 4Matic — от 9 511 874 гривен ($260 000)

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Самый дорогой Mercedes S-Class достигает почти 5,5 м в длину и оснащен 6,0-литровым V12 на 612 л. с. Во внутренней отделке сочетаются дорогие кожа и дерево, а сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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Porsche 911 Turbo S — от 10 173 280 гривен ($278 000)

Porsche 911 Turbo S Фото: CarBuzz

На данный момент это самая мощная и быстрая версия Porsche 911. Суперкар оснащен 3,8-литровой оппозитной турбошестеркой на 650 л. с. и полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 2,7 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Porsche 911 Sport Classic Фото: Porsche

Для ценителей эксклюзива предложен лимитированный Porsche 911 Sport Classic за 12 164 775 гривен. Таких 550-сильных купе в ретро-стиле выпустят всего 1250.

Maserati MC20 — от 10 187 500 гривен ($278 500)

Maserati MC20 Фото: Maserati

Суперкар Maserati MC20 – первая за долгие годы среднемоторная модель марки. Обтекаемое купе с карбоновым кузовом и поднимающимися вверх дверями оснащено 630-сильным V6 твин-турбо и способно разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 325 км/ч.

Bentley Flying Spur Speed — от 11 412 000 гривен ($311 900)

Bentley Flying Spur Speed Фото: Bentley

Роскошный 5,3-метровый седан отличается монументальным дизайном с элементами ретро-стиля и очень роскошным внутренним убранством. Вместе с тем это Bentley Flying Spur Speed – одна из самых быстрых четырехдверных моделей в мире, ведь 635-сильный W12 разгоняет авто до 333 км/ч.

Bentley Bentayga EWB — от 12 022 000 гривен ($328 600)

Bentley Bentayga EWB Фото: Bentley

Новая версия Bentley Bentayga удлинена до 5,29 м. Роскошный внедорожник предлагают в исполнении на 4, 5 либо 6 мест. В качестве опции ему предложены "умные" задние сиденья, способные анализировать рост и комплекцию пассажира и самостоятельно подбирать регулировки. Под капотом установлен 550-сильный V8.

Bentley Continental GT Speed — от 12 199 000 гривен ($333 400)

Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Как и седан Flying Spur Speed, купе оснащено 6,0-литровым W12 мощностью 635 л. с. Четырехместный автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с и развивает 335 км/ч.

Aston Martin DBX707 — от 12 480 930 гривен ($341 150)

Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

На момент появления Aston Martin DBX707 был самым быстрым кроссовером в мире. Индекс в названии указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо – 707 л. с. Он разгоняет двухтонный кроссовер до 100 км/ч за 3,3 с и позволяет развить 310 км/ч. Вместе с тем у авто просторный роскошный салон, большой багажник и богатое оснащение.

Lamborghini Urus — от 15 746 600 гривен ($430 400)

Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Первый кроссовер Lamborghini уже стал самой популярной моделью в истории марки. В Украину Urus ввозят неофициально. Кроссовер с нестандартным клиновидным дизайном оснащен 650-сильным V8 твин турбо и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с и развить 305 км/ч.

Brabus G800 — 18 502 200 гривен ($505 720)

Brabus G800 Фото: auto.ria.com

Тюнингованный Гелендваген существенно дороже стандартного Mercedes-AMG G63. Мощность его двигателя увеличена до 800 л. с., а еще внедорожник получил обвес, новый карбоновый капот с воздухозаборником и более роскошная внутренняя отделка. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с.

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Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes — 31 098 060 гривен ($849 999)

Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes Фото: autoevolution.com

На данный момент лимитированный вариант Rolls-Royce Cullinan – самый дорогой автомобиль в предложении на украинском рынке. Всего выпущено только 14 таких внедорожников с эксклюзивной внутренней отделкой – узор в салоне имитирует трещины на льду. Под капотом установлен 571-сильный V12.

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