Молодой украинский миллионер показал впечатляющую коллекцию элитных авто (фото)

Украинец Назар Бабенко владеет редкими суперкарами и дорогими внедорожниками. Стоимость самого дорого авто в его коллекции — $9 миллионов.

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Опубликованы фото коллекции дорогих авто Назара Бабенко из Днепра. Молодой украинский бизнесмен владеет эксклюзивными машинами общей стоимостью свыше 12,5 миллионов долларов. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Украинец Bugatti Divo и Koenigsegg Agera RS Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Основатель компании Danvel, чье состояние сейчас оценивают в $380 миллионов, сейчас проживает в Дубае. Именно там хранятся и элитные автомобили 28-летнего украинца.

Bugatti Назара Бабенко видели на соревнованиях по драгрейсингу Фото: topgir.com.ua

Самое дорогое авто Назара Бабенко – лимитированный 1500-сильный суперкар Bugatti Divo за $9 миллионов. Таких купе существует всего 40. Ранее украинец публиковал его фото в соцсетях и рассказывал о заоблачной стоимости содержания автомобиля, а еще он иногда участвует на суперкаре в драгрейсинге.

Rolls-Royce Cullinan Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Еще более редким является 1160-сильный Koenigsegg Agera RS — всего выпущено только 27 таких суперкаров стоимостью $2 миллиона. В 2017 году он установил мировой рекорд скорости — 445 км/ч.

Назар Бабенко в Mercedes-Maybach S-Class Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Также у Назара Бабенко есть внедорожник Rolls-Royce Cullinan за $600 000 и роскошный седан Mercedes-Maybach S-Class ($350 000). В качестве авто сопровождения он использует тюнингованный кроссовер Lamborghini Urus стоимостью $700 000.

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Кроме того, украинец владеет бизнес-джетом Gulfstream G700 за $79 миллионов, а по данным ТопЖир — еще и вертолетом и яхтой.

Lamborghini Urus Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Миллионер не только покупает дорогие авто, но и в последнее время помогает Украине – в прошлом году для этих целей был создан благотворительный фонд.

Ранее Фокус сообщал, что в интернет попали фото коллекции суперкаров из Днепра, включающей более 30 редких Porsche.

Также мы писали, что украинец выставил на продажу коллекцию раритетных ретро-авто с машинами Гитлера и Брежнева.