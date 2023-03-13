Молодий український мільйонер показав вражаючу колекцію елітних авто (фото)

Українець Назар Бабенко володіє рідкісними суперкарами та дорогими позашляховиками. Вартість найдорожчого авто в його колекції — $9 мільйонів.

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Опубліковано фото колекції дорогих авто Назара Бабенка із Дніпра. Молодий український бізнесмен володіє ексклюзивними машинами загальною вартістю понад 12,5 мільйона доларів. Про це пише сайт ТопЖир.

Українець володіє Bugatti Divo та Koenigsegg Agera RS Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Засновник компанії Danvel, стан якого зараз оцінюють у $380 мільйонів, зараз проживає в Дубаї. Саме там зберігаються й елітні автомобілі 28-річного українця.

Bugatti Назара Бабенка бачили на змаганнях з драгрейсингу Фото: topgir.com.ua

Найдорожче авто Назара Бабенка — лімітований 1500-сильний суперкар Bugatti Divo за $9 мільйонів. Таких купе існує всього 40. Раніше українець публікував його фото в соцмережах та розповідав про надхмарну вартість утримання автомобіля, а ще він іноді бере участь на суперкарі у драгрейсингу.

Rolls-Royce Cullinan Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Ще рідкіснішим є 1160-сильний Koenigsegg Agera RS — лише випущено лише 27 таких суперкарів вартістю $2 мільйони. У 2017 році він встановив світовий рекорд швидкості – 445 км/год.

Назар Бабенко у Mercedes-Maybach S-Class Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Також у Назара Бабенка є позашляховик Rolls-Royce Cullinan за $600 000 та розкішний седан Mercedes-Maybach S-Class ($350 000). Як авто супроводу він використовує тюнінгований кросовер Lamborghini Urus вартістю $700 000.

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Крім того, українець володіє бізнес-джетом Gulfstream G700 за $79 мільйонів, а за даними ТопЖир — ще й вертольотом та яхтою.

Lamborghini Urus Фото: instagram.com/nazar_8888_/

Мільйонер не лише купує дорогі авто, а й останнім часом допомагає Україні – минулого року для цього було створено благодійний фонд.

Раніше Фокус повідомляв, що в інтернет потрапили фото колекції суперкарів із Дніпра, що включає понад 30 рідкісних Porsche.

Також ми писали, що українець виставив на продаж колекцію раритетних ретро-авто з машинами Гітлера та Брежнєва.