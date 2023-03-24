Вищий клас: найдорожчі авто на українському ринку у 2023 році (фото)

На українському ринку останнім часом з'явилося у продажу більше дорогих розкішних авто. У пропозиції є швидкісні суперкари, представницькі седани та кросовери.

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Незважаючи на війну, в Україні зростає продаж дорогих авто. Моделі преміум-класу вже займають понад 20% авторинку і їхня частка продовжує збільшуватися. Вартість деяких з них обчислюється сотнями тисяч доларів і таких машин у пропозиції побільшало останнім часом. Фокус визначив найдорожчі авто, доступні на українському ринку у 2023 році.

Mercedes-Maybach S680 4Matic — від 9 511 874 гривень ($260 000)

Mercedes-Maybach S680 Фото: Mercedes-Benz

Найдорожчий Mercedes S-Class сягає майже 5,5 м у довжину та оснащений 6,0-літровим V12 на 612 к. с. У внутрішній обробці поєднуються дорогі шкіра та дерево, а ззаду встановлені два окремі крісла з електроприводом, вентиляцією та масажем.

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Porsche 911 Turbo S — від 10 173 280 гривень ($278 000)

Porsche 911 Turbo S Фото: CarBuzz

На даний момент це найпотужніша і найшвидша версія Porsche 911. Суперкар оснащений 3,8-літровою оппозитною турбошісткою на 650 к. с. та повним приводом. Розгін до 100 км/год займає 2,7 секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Porsche 911 Sport Classic Фото: Porsche

Для поціновувачів ексклюзиву запропонований лімітований Porsche 911 Sport Classic за 12 164 775 гривень. Таких 550-сильних купе у ретро-стилі випустять лише 1250.

Maserati MC20 — від 10 187 500 гривень ($278 500)

Maserati MC20 Фото: Maserati

Суперкар Maserati MC20 – перша за довгі роки середньомоторна модель марки. Обтічне купе з карбоновим кузовом і дверима, що піднімаються вгору, оснащено 630-сильним V6 твін-турбо і здатне розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 325 км/год.

Bentley Flying Spur Speed — від 11 412 000 гривень ($311 900)

Bentley Flying Spur Speed Фото: Bentley

Розкішний 5,3-метровий седан відрізняється монументальним дизайном з елементами ретро-стилю та дуже розкішним внутрішнім оздобленням. Водночас Bentley Flying Spur Speed – одна з найшвидших чотирьохдверних моделей у світі, адже 635-сильний W12 розганяє авто до 333 км/год.

Bentley Bentayga EWB — від 12 022 000 гривень ($328 600)

Bentley Bentayga EWB Фото: Bentley

Нова версія Bentley Bentayga подовжена до 5,29 м. Розкішний позашляховик пропонують у виконанні на 4, 5 чи 6 місць. Як опція йому запропоновані "розумні" задні сидіння, здатні аналізувати зростання і комплекцію пасажира і самостійно підбирати регулювання. Під капотом встановлений 550-сильний V8.

Bentley Continental GT Speed – від 12 199 000 гривень ($333 400)

Bentley Continental GT Speed Фото: Bentley

Як і седан Flying Spur Speed, купе оснащено 6,0-літровим W12 потужністю 635 к. с. Чотирьохмісний автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,6 с і розвиває 335 км/год.

Aston Martin DBX707 — від 12 480 930 гривень ($341 150)

Aston Martin DBX707 Фото: Aston Martin

На момент появи Aston Martin DBX707 був найшвидшим кросовером у світі. Індекс у назві вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо – 707 к. с. Він розганяє двотонний кросовер до 100 км/год за 3,3 сек і дозволяє розвинути 310 км/год. Разом з тим, у авто просторий розкішний салон, великий багажник і багате оснащення.

Lamborghini Urus — від 15 746 600 гривень ($430 400)

Lamborghini Urus Фото: Lamborghini

Перший кросовер Lamborghini вже став найпопулярнішою моделлю історії марки. В Україну Urus ввозять неофіційно. Кросовер з нестандартним клиноподібним дизайном оснащений 650-сильним V8 твін турбо і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 секунд і розвинути 305 км/год.

Brabus G800 — 18 502 200 гривень ($505 720)

Brabus G800 Фото: auto.ria.com

Тюнінгований Гелендваген істотно дорожчий за стандартний Mercedes-AMG G63. Потужність двигуна збільшена до 800 к. с., а ще позашляховик отримав обважування, новий карбоновий капот з повітрозабірником і більш розкішне внутрішнє оздоблення. Розгін до 100 км/год займає 4 с.

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Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes — 31 098 060 гривень ($849 999)

Rolls-Royce Cullinan Frozen Lakes Фото: autoevolution.com

На даний момент лімітований варіант Rolls-Royce Cullinan – найдорожчий автомобіль у пропозиції на українському ринку. Всього випущено лише 14 таких позашляховиків з ексклюзивним внутрішнім оздобленням – візерунок у салоні імітує тріщини на льоду. Під капотом встановлений 571-сильний V12.

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