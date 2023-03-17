Новий суперкар Maserati за $320 000 розбили невдовзі після покупки (фото, відео)

Maserati MC20 – флагманська модель італійського бренду. Суперкар оснащений 620-сильною турбошісткою і здатний розвинути 325 км/год.

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У США потрапив до ДТП новий Maserati MC20 2022 року. Суперкар розбили практично відразу після покупки. Подробиці авто розкрили на сайті Copart.

Пробіг авто складає всього 475 км Фото: Copart

Саме на цей аукціон б/у авто зі США виставлений суперкар Maserati. Повідомляється, що його пробіг складає всього 475 км і новим такий автомобіль коштував близько 320 000 доларів. Ціна Maserati MC20 стартує із 216 000 доларів, тобто авто доукомплектовано дорогими опціями.

У салоні не спрацювали подушки безпеки Фото: Copart

У Maserati MC20 пошкоджена передня частина – відсутні бампер, а також праві крило та фара. Враховуючи, що кузовні карбонові панелі, ремонт буде недешевим.

Maserati MC20 — флагманський суперкар італійської марки Фото: Maserati

Водночас подушки безпеки в салоні не вистрілили. До того ж двигун заводиться і автомобіль здатний самостійно пересуватися.

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Суперкар Maserati MC20 — флагманська модель італійської марки, що випускається з 2020 року. Двомісне середньомоторне купе оснащене 3,0-літровим V6 твін-турбо потужністю 630 к. с. та 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями.

Купе Maserati MC20 розганяється до 100 км/год за 2,9 с та розвиває 325 км/год. Нещодавно у моделі з'явилася версія у кузові кабріолет.

Раніше Фокус повідомляв, що раритетний суперкар Ford за 350 000 доларів розбили в безглуздому ДТП.

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