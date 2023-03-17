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Авто

Новенький суперкар Maserati за $320 000 разбили вскоре после покупки (фото, видео)

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Фото: Copart | У Maserati MC20 повреждена передняя часть

Maserati MC20 — флагманская модель итальянского бренда. Суперкар оснащен 620-сильной турбошестеркой и способен развить 325 км/ч.

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В США попал в ДТП новый Maserati MC20 2022 года. Суперкар разбили практически сразу же после покупки. Подробности авто раскрыли на сайте Copart.

Maserati MC20 2022, Maserati MC20, новый Maserati MC20, суперкар Maserati, разбитый суперкар Fullscreen
Пробег авто составляет всего 475 км
Фото: Copart

Именно на этот аукцион б/у авто из США выставлен суперкар Maserati. Сообщается, что его пробег составляет всего 475 км и новым такой автомобиль стоил около 320 000 долларов. Цена Maserati MC20 стартует с 216 000 долларов, то есть авто доукомплектовано дорогими опциями.

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В салоне не сработали подушки безопасности
Фото: Copart

У Maserati MC20 повреждена передняя часть – отсутствуют бампер, а также правые крыло и фара. Учитывая, что кузовные панели карбоновые, ремонт будет недешевым.

Maserati MC20 2022, Maserati MC20, новый Maserati MC20, суперкар Maserati, разбитый суперкар Fullscreen
Maserati MC20 — флагманский суперкар итальянской марки
Фото: Maserati

Вместе с тем, подушки безопасности в салоне не выстрелили. К тому же, двигатель заводится и автомобиль способен самостоятельно передвигаться.

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Суперкар Maserati MC20 — флагманская модель итальянской марки, выпускаемая с 2020 года. Двухместное среднемоторное купе оснащено 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 630 л. с. и 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Купе Maserati MC20 разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 325 км/ч. Недавно у модели появилась версия в кузове кабриолет.

Ранее Фокус сообщал, что раритетный суперкар Ford за 350 000 долларов разбили в нелепом ДТП.

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