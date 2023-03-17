Новенький суперкар Maserati за $320 000 разбили вскоре после покупки (фото, видео)

Maserati MC20 — флагманская модель итальянского бренда. Суперкар оснащен 620-сильной турбошестеркой и способен развить 325 км/ч.

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Пробег авто составляет всего 475 км Фото: Copart

Именно на этот аукцион б/у авто из США выставлен суперкар Maserati. Сообщается, что его пробег составляет всего 475 км и новым такой автомобиль стоил около 320 000 долларов. Цена Maserati MC20 стартует с 216 000 долларов, то есть авто доукомплектовано дорогими опциями.

В салоне не сработали подушки безопасности Фото: Copart

У Maserati MC20 повреждена передняя часть – отсутствуют бампер, а также правые крыло и фара. Учитывая, что кузовные панели карбоновые, ремонт будет недешевым.

Maserati MC20 — флагманский суперкар итальянской марки Фото: Maserati

Вместе с тем, подушки безопасности в салоне не выстрелили. К тому же, двигатель заводится и автомобиль способен самостоятельно передвигаться.

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Суперкар Maserati MC20 — флагманская модель итальянской марки, выпускаемая с 2020 года. Двухместное среднемоторное купе оснащено 3,0-литровым V6 твин-турбо мощностью 630 л. с. и 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Купе Maserati MC20 разгоняется до 100 км/ч за 2,9 с и развивает 325 км/ч. Недавно у модели появилась версия в кузове кабриолет.

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