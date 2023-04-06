В Україні зростає попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)
2023 року українці купують авто з пробігом утричі частіше, ніж нові машини. Найбільший попит мають моделі Volkswagen, Renault і Skoda.
За березень українці пригнали з-за кордону та поставили на облік 14,2 тис. б/в авто. Це на 6% більше, ніж у лютому, повідомляє асоціація "Укравтопром".
Попит на авто з пробігом поступово зростає після падіння. Примітно, що старих авто зареєстрували втричі більше, ніж нових. Середній вік вживаних авто в Україні становить 11 років, а найстарішою машиною, поставленою на облік у березні, став Mercedes-Benz S-Class 1993 року.
Лідери вторинного ринку залишаються незмінними. Найпопулярніші вживані авто в Україні – моделі Renault, Volkswagen, Skoda та Ford.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за березень 2023 року:
- Renault Megane — 1155 авто.
- Volkswagen Golf — 1030.
- Skoda Octavia — 820.
- Volkswagen Passat — 641
- Ford Focus — 384.
Усього за перший квартал 2023 року українці вперше поставили на облік 39,2 тис. авто із пробігом. Це у 3,5 рази більше, ніж нових автомобілів за цей же період.
Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Україні зросли відразу у 8 разів.
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