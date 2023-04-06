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Авто

В Україні зростає попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: autocentre.ua | Уживаних авто купують утричі більше, ніж нових

2023 року українці купують авто з пробігом утричі частіше, ніж нові машини. Найбільший попит мають моделі Volkswagen, Renault і Skoda.

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За березень українці пригнали з-за кордону та поставили на облік 14,2 тис. б/в авто. Це на 6% більше, ніж у лютому, повідомляє асоціація "Укравтопром".

Попит на авто з пробігом поступово зростає після падіння. Примітно, що старих авто зареєстрували втричі більше, ніж нових. Середній вік вживаних авто в Україні становить 11 років, а найстарішою машиною, поставленою на облік у березні, став Mercedes-Benz S-Class 1993 року.

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Найпопулярніше вживане авто в Україні — Renault Megane
Фото: Renault

Лідери вторинного ринку залишаються незмінними. Найпопулярніші вживані авто в Україні – моделі Renault, Volkswagen, Skoda та Ford.

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У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за березень 2023 року:

  1. Renault Megane — 1155 авто.
  2. Volkswagen Golf — 1030.
  3. Skoda Octavia — 820.
  4. Volkswagen Passat — 641
  5. Ford Focus — 384.

Усього за перший квартал 2023 року українці вперше поставили на облік 39,2 тис. авто із пробігом. Це у 3,5 рази більше, ніж нових автомобілів за цей же період.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Україні зросли відразу у 8 разів.

Також ми писали, що продаж електромобілів в Україні встановив новий рекорд.