Продажі електромобілів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі

З початку року українці вже придбали майже 5000 електромобілів. Загальна їхня кількість у нашій країні вже перевищила 50 000 одиниць.

Related video

Попит на електромобілі в Україні продовжує зростати. За березень українці придбали 1908 електрокарів — це рекордний місячний показник і на 13% більше, ніж у лютому, повідомляє асоціація "Укравтопром".

З цієї кількості 525 – нові електромобілі (зростання 27%), а 1383 — уживані (зростання 8%). Частка нових електрокарів зросла з 24 до 28%.

Лідери ринку залишаються незмінними. У сегменті нових електрокарів перше місце займає Volkswagen ID.4 (149 шт.), а найпопулярніший електромобіль з пробігом — як і раніше, Nissan Leaf (276 шт.).

У сегменті нових електромобілів лідирує Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

ТОП-5 найпопулярніших нових електрокарів в Україні:

Volkswagen ID.4 — 149 шт. Dongfeng/Honda M-NV — 100 шт. Volkswagen ID.6 — 28 шт. Honda e — 24 шт. Dongfeng M5 EV — 22 шт.

Важливо

На український ринок виходить перший електрокросовер Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf — 276 шт. Volkswagen ID.4 — 146 шт. Tesla Model 3 — 137 шт. Tesla Model Y — 114 шт. Volkswagen e-Golf — 89 шт.

Загалом з початку 2023 року українці придбали майже 5000 електромобілів. За даними радниці міністра інфраструктури Марії Китиної, в Україні вже зареєстровано 51 764 електрокари, з них 10 019 авто — у Києві, 5388 — в Одеській області та 4610 — у Дніпропетровській.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових авто в Україні зросли відразу у 8 разів.

Також ми писали, що стрімке зростання демонструють і продаж вантажних авто.