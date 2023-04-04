Продажі вантажних авто в Україні продемонстрували рекордне зростання: найпопулярніші бренди

У березні продажі вантажних автомобілів на українському ринку зросли одразу у 7,5 разів. Усього за перший квартал 2023 року в нашій країні куплено понад 2,2 тисячі нових комерційних машин.

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Ринок вантажної та комерційної автотехніки продемонстрував небачене зростання у березні. За місяць було реалізовано 805 автомобілів. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Порівняно з лютого продаж вантажних автомобілів в Україні збільшився на 11%, а порівняно з березнем 2022 року — у 7,5 разів. Рекордне зростання зумовлене тим, що минулого року після початку повномасштабного російського вторгнення авторинок України фактично зупинилося і машини перестали ставити на облік. До речі, у сегменті легкових авто за березень відзначено навіть восьмиразове зростання продажів.

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Лідерство на ринку зберігають Renault із 160 проданими авто. Друге місце посідає Mercedes-Benz (93 авто), а третю позицію ділять Citroen та Volvo (по 68 шт.). За ними йдуть Scania (60 авто) та Peugeot (51).

Загалом за перший квартал 2023 року в Україні продано 2,2 тис. нових комерційних автомобілів, що майже на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що українці почали частіше купувати економічні гібридні автомобілі.

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