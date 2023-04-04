Продажи грузовых авто в Украине продемонстрировали рекордный рост: самые популярные бренды

В марте продажи грузовых автомобилей на украинском рынке выросли сразу в 7,5 раза. Всего за первый квартал 2023 года в нашей стране куплено свыше 2,2 тысячи новых коммерческих машин.

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Рынок грузовой и коммерческой автотехники продемонстрировал невиданный рост в марте. За месяц было реализовано 805 автомобилей. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с февралям продажи грузовых автомобилей в Украине увеличились на 11%, а по сравнению с мартом 2022 года – в 7,5 раза. Рекордный рост обусловлен тем, что в прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения авторынок Украины фактически остановился и машины перестали ставить на учет. К слову, в сегменте легковых авто за март отмечен даже восьмикратный рост продаж.

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Лидерство на рынке сохраняют Renault со 160 проданными авто. Второе место занимает Mercedes-Benz (93 авто), а третью позицию делят Citroen и Volvo (по 68 шт.). За ними следуют Scania (60 авто) и Peugeot (51).

Всего за первый квартал 2023 года в Украине продано 2,2 тыс. новых коммерческих авто, что почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, что украинцы стали чаще покупать экономичные гибридные автомобили.

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