В Украине заметили самый странный Mercedes Sprinter с полуприцепом (фото)

Ряд европейских компаний превращают Mercedes Sprinter в нестандартный автопоезд. Он способен перевозить грузы массой до 3,8 тонн.

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В Киеве заметили очень редкий и необычный Mercedes-Benz Sprinter. Популярное коммерческое авто превратили в седельный тягач и добавили ему полуприцеп. Фото Mercedes Sprinter опубликовали на странице Киев Автомобильный в Facebook.

Примечательно, что подобный автопоезд Mercedes не является самоделкой. Ряд компаний в Европе делают такой тюнинг Mercedes Sprinter разных поколений и выпускают седельные тягачи небольшими партиями. Такие модели маневреннее и дешевле в эксплуатации, чем полноценные автопоезда.

Грузоподъемность такого автопоезда может достигать 3,8 тонн

Конкретно этот Mercedes Sprinter двухдверный, но бывают и четырехдверные седельные тягачи. Как правило, полная масса такого автопоезда не превышает 7 тонн, хотя порой бывают и более тяжелые модели.

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В частности, немецкая компания Karosserie Fabrik Biberach создает модели полной массой 8,75 тонны и грузоподъемностью 3,8 т. В последнем случае для управления авто необходимо получать водительские права категории С1Е.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes Sprinter превратили в передвижную комнату для видеоигр.

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