В Україні помітили найдивніший Mercedes Sprinter із напівпричепом (фото)

Ряд європейських компаній перетворюють Mercedes Sprinter на нестандартний автопоїзд. Він може перевозити вантажі масою до 3,8 тонн.

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У Києві помітили дуже рідкісний та незвичайний Mercedes-Benz Sprinter. Популярне комерційне авто перетворили на сідельний тягач та додали йому напівпричіп. Фото Mercedes Sprinter опублікували на сторінці Київ Автомобільний у Facebook.

Примітно, що подібний автопоїзд Mercedes не є саморобкою. Ряд компаній у Європі роблять такий тюнінг Mercedes Sprinter різних поколінь та випускають сідельні тягачі невеликими партіями. Такі моделі маневреніші і дешевші в експлуатації, ніж повноцінні автопоїзди.

Вантажопідйомність такого автопоїзда може сягати 3,8 тонн

Саме цей Mercedes Sprinter дводверний, але бувають і чотиридверні сідельні тягачі. Як правило, повна маса такого автопоїзда не перевищує 7 тонн, хоча часом бувають і важчі моделі.

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Зокрема, німецька компанія Karosserie Fabrik Biberach створює моделі повною масою 8,75 тонни та вантажопідйомністю 3,8 т. В останньому випадку для керування авто необхідно отримувати права водія категорії С1Е.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes Sprinter перетворили на пересувну кімнату для відеоігор.

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