Фургон Mercedes-Benz Sprinter перетворили на мобільну кімнату для відеоігор (відео)

Мобільну кімнату для відеоігор створили разом із компанією Sony. Усередині розмістилися ігрова консоль PlayStation 5 та великий телевізор.

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Знамените тюнінг-ательє West Coast Customs створило мобільну кімнату для відеоігор на базі фургона Mercedes-Benz Sprinter. Відео опублікували на YouTube-каналі тюнерів.

Компанія Sony звернулася до West Coast Customs, щоб створити ідеальну ігрову кімнату з консоллю PlayStation 5. У результаті було вирішено вибрати Mercedes-Benz Sprinter, де розмістили все необхідне.

Зовні модернізований фургон не так сильно відрізняється від оригіналу, за винятком нових бамперів і безлічі наклейок на кузові. Все найцікавіше знаходиться усередині.

В інтер'єрі розмістили два зручні капітанські крісла. Салон виконаний у фірмових кольорах PlayStation – білому, чорному та синьому.

У задній частині інтер'єру є великий логотип консолі з підсвічуванням на чорному тлі. На стіні навпроти розсувних дверей зображені кнопки контролера — коло, трикутник, квадрат і хрест.

До великого телевізора підключена консоль PlayStation 5 Фото: Скріншот

У передній частині салону є великий телевізор, оздоблений силуетом консолі. Зрозуміло, до нього вже підключили PlayStation 5.

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Фургон створений у єдиному екземплярі і служить для рекламних цілей. West Coast Customs та Sony не планують продавати свій витвір.

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