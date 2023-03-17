Фургон Mercedes-Benz Sprinter превратили в мобильную комнату для видеоигр (видео)

Мобильную комнату для видеоигр создали совместно с компанией Sony. Внутри разместились игровая консоль PlayStation 5 и большой телевизор.

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Знаменитое тюнинг-ателье West Coast Customs создало мобильную комнату для видеоигр на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter. Видео опубликовали на YouTube-канале тюнеров.

Компания Sony обратилась к West Coast Customs, чтобы создать идеальную игровую комнату с консолью PlayStation 5. В итоге было решено выбрать Mercedes-Benz Sprinter, в котором разместили все необходимое.

Снаружи модернизированный фургон не так уж и сильно отличается от оригинала, за исключением новых бамперов и множества наклеек на кузове. Все самое интересное находится внутри.

В интерьере разместили два удобных капитанских кресла. Салон выполнен в фирменных цветах PlayStation — белом, черном и синем.

В задней части интерьере находится большой логотип консоли с подсветкой на черном фоне. На стене напротив раздвижной двери изображены кнопки контроллера — круг, треугольник, квадрат и крест.

К большому телевизору подключена консоль PlayStation 5 Фото: Скриншот

В передней части салона есть большой телевизор, обрамленный силуэтом формы консоли. Само собой, к нему уже подключили PlayStation 5.

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Фургон создан в единственном экземпляре и служит для рекламных целей. West Coast Customs и Sony не планируют продавать свое творение.

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