Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: самые популярные модели
Бензиновые автомобили остаются бестселлерами в Украине. Тем не менее доля гибридных авто стремительно растет.
В марте 2023 года украинцы купили 4511 новых автомобилей, большинство из которых оснащались бензиновыми двигателями. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.
Эксперты отметили, что продажи бензиновых авто постепенно уступают свои позиции гибридам. Тем не менее в марте они охватили 49% рынка.
В сравнении с прошлым месяцем доля бензиновых автомобилей уменьшилась на 2 процентных пункта. В это время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на 2 процентных пункта до 18%.
Дизельные авто, электромобили и авто с ГБО в марте заняли такую же рыночную долю, что и в феврале.
Какие новые автомобили покупали украинцы в марте:
- с бензиновыми двигателями — 49%;
- с дизельными двигателями — 21%;
- гибриды — 18%;
- электромобили — 11%;
- с ГБО — 1%.
Самые продаваемые модели авто по типу двигателя:
- с бензиновыми двигателями — Mazda CX-5;
- с дизельными двигателями — Renault Duster;
- гибриды — Toyota Camry;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- с ГБО — Renault Duster.
Ранее Фокус писал, что продажи новых автомобилей в Украине выросли в 8 раз.