Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: самые популярные модели

Бензиновые автомобили остаются бестселлерами в Украине. Тем не менее доля гибридных авто стремительно растет.

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В марте 2023 года украинцы купили 4511 новых автомобилей, большинство из которых оснащались бензиновыми двигателями. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Эксперты отметили, что продажи бензиновых авто постепенно уступают свои позиции гибридам. Тем не менее в марте они охватили 49% рынка.

В сравнении с прошлым месяцем доля бензиновых автомобилей уменьшилась на 2 процентных пункта. В это время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на 2 процентных пункта до 18%.

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Дизельные авто, электромобили и авто с ГБО в марте заняли такую же рыночную долю, что и в феврале.

Какие новые автомобили покупали украинцы в марте:

с бензиновыми двигателями — 49%;

с дизельными двигателями — 21%;

гибриды — 18%;

электромобили — 11%;

с ГБО — 1%.

Самые продаваемые модели авто по типу двигателя:

Mazda CX-5 стал самым популярным автомобилем с бензиновым двигателем в Украине Фото: Mazda

с бензиновыми двигателями — Mazda CX-5;

с дизельными двигателями — Renault Duster;

гибриды — Toyota Camry;

электромобили — Volkswagen ID.4;

с ГБО — Renault Duster.

Ранее Фокус писал, что продажи новых автомобилей в Украине выросли в 8 раз.