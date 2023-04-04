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Авто

Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: самые популярные модели

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Фото: Toyota | Toyota Camry стал самым продаваемым гибридным авто в Украине

Бензиновые автомобили остаются бестселлерами в Украине. Тем не менее доля гибридных авто стремительно растет.

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В марте 2023 года украинцы купили 4511 новых автомобилей, большинство из которых оснащались бензиновыми двигателями. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Эксперты отметили, что продажи бензиновых авто постепенно уступают свои позиции гибридам. Тем не менее в марте они охватили 49% рынка.

В сравнении с прошлым месяцем доля бензиновых автомобилей уменьшилась на 2 процентных пункта. В это время гибридные авто увеличили свою рыночную долю на 2 процентных пункта до 18%.

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Дизельные авто, электромобили и авто с ГБО в марте заняли такую же рыночную долю, что и в феврале.

Какие новые автомобили покупали украинцы в марте:

  • с бензиновыми двигателями — 49%;
  • с дизельными двигателями — 21%;
  • гибриды — 18%;
  • электромобили — 11%;
  • с ГБО — 1%.

Самые продаваемые модели авто по типу двигателя:

Mazda CX-5 Fullscreen
Mazda CX-5 стал самым популярным автомобилем с бензиновым двигателем в Украине
Фото: Mazda
  • с бензиновыми двигателями — Mazda CX-5;
  • с дизельными двигателями — Renault Duster;
  • гибриды — Toyota Camry;
  • электромобили — Volkswagen ID.4;
  • с ГБО — Renault Duster.

Ранее Фокус писал, что продажи новых автомобилей в Украине выросли в 8 раз.