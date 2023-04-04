Українці почали частіше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі

Бензинові автомобілі залишаються бестселерами в Україні. Проте частка гібридних автомобілів стрімко зростає.

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У березні 2023 року українці купили 4511 нових автомобілів, більшість з яких оснащувалися бензиновими двигунами. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Експерти зазначили, що продажі бензинових авто поступово поступаються своїми позиціями гібридам. Проте у березні вони охопили 49% ринку.

У порівнянні з минулим місяцем частка бензинових автомобілів зменшилася на 2 процентні пункти. У цей час гібридні авто збільшили свою ринкову частку на 2 процентні пункти до 18%.

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Дизельні авто, електромобілі та авто з ГБО у березні зайняли таку саму ринкову частку, що й у лютому.

Які нові автомобілі купували українці у березні:

з бензиновими двигунами – 49%;

з дизельними двигунами — 21%;

гібриди — 18%;

електромобілі — 11%;

з ГБО – 1%.

Найпопулярніші моделі авто за типом двигуна:

Mazda CX-5 став найпопулярнішим автомобілем з бензиновим двигуном в Україні Фото: Mazda

з бензиновими двигунами — Mazda CX-5;

з дизельними двигунами – Renault Duster;

гібриди — Toyota Camry;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

з ГБО — Renault Duster.

Раніше Фокус писав, що продажі нових автомобілів в Україні зросли у 8 разів.