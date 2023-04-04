Українці почали частіше купувати гібридні авто: найпопулярніші моделі
Бензинові автомобілі залишаються бестселерами в Україні. Проте частка гібридних автомобілів стрімко зростає.
У березні 2023 року українці купили 4511 нових автомобілів, більшість з яких оснащувалися бензиновими двигунами. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Експерти зазначили, що продажі бензинових авто поступово поступаються своїми позиціями гібридам. Проте у березні вони охопили 49% ринку.
У порівнянні з минулим місяцем частка бензинових автомобілів зменшилася на 2 процентні пункти. У цей час гібридні авто збільшили свою ринкову частку на 2 процентні пункти до 18%.
Дизельні авто, електромобілі та авто з ГБО у березні зайняли таку саму ринкову частку, що й у лютому.
Які нові автомобілі купували українці у березні:
- з бензиновими двигунами – 49%;
- з дизельними двигунами — 21%;
- гібриди — 18%;
- електромобілі — 11%;
- з ГБО – 1%.
Найпопулярніші моделі авто за типом двигуна:
- з бензиновими двигунами — Mazda CX-5;
- з дизельними двигунами – Renault Duster;
- гібриди — Toyota Camry;
- електромобілі — Volkswagen ID.4;
- з ГБО — Renault Duster.
Раніше Фокус писав, що продажі нових автомобілів в Україні зросли у 8 разів.