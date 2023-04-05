Продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели

С начала года украинцы уже приобрели почти 5000 электромобилей. Общее их количество в нашей стране уже превысило 50 000 единиц.

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Спрос на электромобили в Украине продолжает расти. За март украинцы приобрели 1908 электрокаров — это рекордный месячный показатель и на 13% больше, чем в феврале, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Из этого количества 525 — новые электромобили (рост 27%), а 1383 — подержанные (рост 8%). Доля новых электрокаров выросла с 24% до 28%.

Лидеры рынка остаются неизменными. В сегменте новых электрокаров первое место занимает Volkswagen ID.4 (149 шт.), а самый популярный электромобиль с пробегом — по прежнему Nissan Leaf (276 шт.).

В сегменте новых электромобилей лидирует Volkswagen ID.4 Фото: Volkswagen

ТОП-5 самых популярных новых электрокаров в Украине:

Volkswagen ID.4 — 149 шт. Dongfeng/Honda M-NV — 100 шт. Volkswagen ID.6 — 28 шт. Honda e — 24 шт. Dongfeng M5 EV — 22 шт.

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Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 276 шт. Volkswagen ID.4 — 146 шт. Tesla Model 3 — 137 шт. Tesla Model Y — 114 шт. Volkswagen e-Golf — 89 шт.

Всего с начала 2023 года украинцы приобрели почти 5000 электромобилей. По данным советницы министра инфраструктуры Марии Кытиной, в Украине уже зарегистрировано 51 764 электрокара, из них 10 019 авто – в Киеве, 5388 – в Одесской области и 4610 – в Днепропетровской.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых авто в Украине выросли сразу в 8 раз.

Также мы писали, что стремительный рост демонстрируют и продажи грузовых авто.