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Авто

Названо найліквідніші авто сучасності: вони вживані дорожчі, ніж нові (фото)

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Фото: autoua.net | Деякі популярні моделі вживаних авто коштують дорожче, ніж нові машини в автосалоні

Підвищений попит на окремі моделі авто призвів до того, що з пробігом вони стали дорожчими за нові. Найбільше додали у ціні Ford та Toyota.

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Дефіцит автомобілів на глобальному ринку останнім часом зменшився, проте все одно залишається суттєвим. Це призвело до величезних черг за популярними моделями, а також до того, що деякі вживані авто при перепродажі стали дорожчими, ніж нові. Саме такі моделі назвали на сайті iSeeCars.

Ford Maverick, найліквідніші авто, б/в авто, авто з пробігом Fullscreen
Найліквідніший автомобіль — пікап Ford Maverick
Фото: Ford

Експерти провели дослідження ліквідності автомобілів – порівняли вартість нових машин та б/в авто у віці 1 рік. Було встановлено, що в середньому автомобілі втрачають 8,1% від вартості, що еквівалентно $3700. Проте низка моделей, навпаки, дорожчають за рік.

Найбільше додав у ціні пікап Ford Maverick. Складальне підприємство не справляється з величезним попитом на модель і на вторинному ринку вона на 12,3% ($4038) дорожча, ніж у автосалоні. Гібрид Toyota Corolla за рік дорожчає на 7,9% ($2038), а Mercedes G-Class – на 4,6% ($8633). У переліку ліквідних моделей переважають Ford та Toyota.

Важливо
У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)
У лідерах — кросовери: названо найпопулярніші авто в Україні (фото)

Найліквідніші автомобілі сучасності:

  1. Ford Maverick — ціна зросла на 12,3% ($4038) за рік.
  2. Toyota Corolla Hybrid — 7,9% ($2038).
  3. Mercedes-Benz G-Class — 4,6% ($ 8633).
  4. Toyota Sienna — 3,7% ($ 1806).
  5. Toyota RAV4 Plug-in Hybrid — 3,5% ($ 1726).
  6. Toyota Corolla Cross — 2,9% ($ 853).
  7. Toyota RAV4 Hybrid — 2,4% ($ 953).
  8. Kia Carnival — 2,2% ($ 916).
  9. Ford Bronco – 1,7% ($901).
  10. Honda Civic — 1% ($297).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зростає попит на авто з пробігом — їх купують утричі більше за нові машини.

Також ми писали, що перший турецький електромобіль розкупили на кілька років наперед.