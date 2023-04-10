Названы премиальные авто и кроссоверы с самым низким реальным расходом топлива (фото)
Представленные в рейтинге кроссоверы и премиальные авто расходуют менее 9 литров топлива на 100 км. Они показали лучшие результаты в тестах на экономичность в реальных условиях.
Эксперты определили реальный расход топлива современных премиальных автомобилей и кроссоверов и назвали самые экономичные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?
Производители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается выше. Представленные в рейтинге модели доказывают обратное.
В тестах True MPG эксперты демонстрируют реальный расход топлива современных автомобилей. Для этого на них ездят максимально экономично.
В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей в возрасте до пяти лет. Также эксперты назвали модель с самым высоким расходом топлива в этом сегменте.Важно
ТОП-10 премиальных автомобилей и кроссоверов с самым низким расходом топлива:
10. Genesis G80
Средний расход топлива: 8,13 л на 100 км
Genesis G80 предлагает высокий уровень роскоши и передовые технологии. С 2,5-литровым бензиновым двигателем под капотом модель расходует немного более 8 литров топлива на 100 км.
9. Lexus RX L
Средний расход топлива: 7,63 л на 100 км
Премиальный японский кроссовер в отличие от многих моделей в рейтинге оснащается гибридной силовой установкой. Тем не менее реальный расход топлива все же уступает конкурентам.
8. BMW X7
Средний расход топлива: 7,42 л на 100 км
Самый большой кроссовер BMW предлагается с несколькими силовыми установками на выбор. Самым экономичным оказался 3,0-литровый дизель мощностью 347 л.с.
7. Volvo XC90
Средний расход топлива: 6,93 л на 100 км
Флагманский кроссовер Volvo XC90, который передал эстафету электромобилю EX90, предлагается с мягкой гибридной силовой установкой. Эксперты заявили, что 2,0-литровый двигатель обладает отличной экономичностью, но ему не хватает мощности для быстрого разгона.Важно
6. Audi Q7
Средний расход топлива: 6.91 л на 100 км
Audi Q7 с 3,0-литровым дизельным двигателем может похвастаться низким расходом топлива. Эксперты также отметили плавность силовой установки и ее мощность.
5. BMW X5
Средний расход топлива: 6,89 л на 100 км
BMW X5 предлагает комфортный интерьер и отличную управляемость. Версии с 3,0-литровым дизельным двигателем оказались самыми экономичными.
4. Mercedes-Benz S-Class
Средний расход топлива: 6,7 л на 100 км
Роскошный немецкий седан является одним из самых технологичных автомобилей в своем сегменте. Модель с 3,0-литровым дизельным двигателем расходует менее 7 литров топлива на 100 км.
3. Volvo S90
Средний расход топлива: 5,89 л на 100 км
Флагманский седан Volvo S90 ценят за просторный интерьер и стильный дизайн. Версии с 2,0-литровым дизельным двигателем больше недоступны для покупки, но их можно найти на вторичном рынке.
2. BMW 5 Series
Средний расход топлива: 5,4 л на 100 км
Для нового BMW 5 Series доступно множество силовых установок. Если вы хотите получить самую экономичную версию модели, эксперты рекомендуют 2,0-литровый дизель.
1. Mercedes-Benz E-Class
Средний расход топлива: 5,25 л на 100 км
Mercedes-Benz E-Class оказался лидером в рейтинге самых экономичных премиальных авто. Версии с 2,0-литровым дизельным двигателем расходуют немного более 5 литров топлива на 100 км.Важно
Премиальный автомобиль с самым высоким расходом топлива — Audi S8
Средний расход топлива: 10,83 л на 100 км
Заряженная версия роскошного седана Audi S8 с 563-сильным двигателем расходует почти 11 литров топлива на 100 км в смешанном цикле. Эксперты отметили, что расход топлива все же оказался ниже, чем они предполагали.
Ранее Фокус писал, что эксперты выяснили реальный расход топлива множества современных автомобилей и назвали самые экономичные модели.