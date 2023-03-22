Названы современные кроссоверы с самым низким расходом топлива в реальных условиях

Представленные в рейтинге кроссоверы расходуют менее 5 литров топлива на 100 км пути. Они показали лучшие результаты в тестах на экономичность в реальных условиях.

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Эксперты выяснили реальный расход топлива современных кроссоверов и назвали самые экономичные модели. Об этом рассказали на сайте What Car?

Автопроизводители часто занижают расход топлива своих автомобилей, из-за чего в реальных условиях он оказывается значительно выше. Представленные в рейтинге модели являются обратным примером.

Тесты True MPG показывают реальный расход топлива современных автомобилей. Для этого эксперты ездят на них максимально экономично.

В рейтинг вошли 10 современных кроссоверов, которые расходуют менее 5 литров топлива на 100 км пути. Также эксперты назвали самую неэкономичную модель.

Важно

Названы современные автомобили с самым низким реальным расходом топлива

ТОП-10 кроссоверов с самым низким реальным расходом топлива:

10. Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid

Гибрид Hyundai Kona предлагает очень низкий расход топлива Фото: Hyundai

Средний расход топлива: 4,96 л на 100 км

Hyundai Kona доступен сразу в нескольких версиях, самой экономичной из которых является гибрид. Такая модификация оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с электромотором.

9. Suzuki Vitara 1.6 (бензин)

Suzuki Vitara является невероятно надежным и экономичным кроссовером Фото: Suzuki

Средний расход топлива: 4,93 л на 100 км

Suzuki Vitara обладает отличным соотношением цена-качество. Это просторный и экономичный кроссовер, который также радует своей надежностью.

8. Mazda CX-5 2.2d 150 (2012-2017)

Первое поколение Mazda CX-5 все еще может предложить отличную экономичность Фото: Mazda

Средний расход топлива: 4,86 л на 100 км

Mazda CX-5 первого поколения оказалась очень экономичной. Дизельная версия кроссовера расходует менее 5 литров топлива на 100 км.

7. Seat Ateca 1.6 TDI 115

Seat Ateca приятно удивил низким расходом топлива Фото: SEAT

Средний расход топлива: 4,68 л на 100 км

Эксперты отметили просторный салон и экономичность Seat Ateca. Главными "козырями" кроссовера являются его цена и экономичность.

6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo обладает неплохим оснащением и бюджетным ценником Фото: Volkswagen

Средний расход топлива: 4,65 л на 100 км

Volkswagen Taigo привлекает своим дизайном и бюджетным ценником. Версии авто с 1,0-литровым бензиновым двигателем обладают невероятно низким расходом топлива.

5. Kia Sportage 1.7 CRDi (2016-2021)

Kia Sportage второго поколения очень выгоден для покупки в наши дни Фото: Kia

Средний расход топлива: 4,57 л на 100 км

Предыдущее поколение Kia Sportage является отличной сделкой в наши дни. Кроссовер предлагает богатое оснащение, практичность и экономичность.

4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 (2014-2021)

Nissan Qashqai второго поколения расходует менее 5 литров топлива на 100 км Фото: Nissan

Средний расход топлива: 4,53 л на 100 км

Популярный японский кроссовер Nissan Qashqai второго поколения приятно удивил низким расходом топлива. Эксперты даже признали модель "Лучшим автомобилем года" в 2014 году.

3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110

Renault Kadjar экономичнее соплатформенного Nissan Qashqai Фото: Renault

Средний расход топлива: 4,26 л на 100 км

Renault Kadjar обладает дешевым ценником и образцовой экономичностью. Дизельные версии модели показали самый низкий расход топлива.

2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis обладает невероятно низким расходом топлива Фото: Suzuki

Средний расход топлива: 3,92 л на 100 км

Компактный японский кроссовер оказался гораздо просторнее, чем может показаться на первый взгляд. Гибридная версия с 1,2-литровым бензиновым двигателем и электромотором расходует менее 4 литров топлива на 100 км.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 hybrid

Toyota Yaris Cross возглавил очередной рейтинг экономичности Фото: Toyota

Средний расход топлива: 3,91 л на 100 км

Tpyota Yaris Cross снова оказался фаворитом тестов True MPG. Гибридная версия обладает образцовой экономичностью.

Самый неэкономичный современный кроссовер:

Audi SQ5 (бензин)

Audi SQ5 оказался не таким уж и экономичным Фото: Audi

Средний расход топлива: 9,56 л на 100 км

Заряженный кроссовер Audi SQ5 оказался довольно неэкономичным. В среднем он расходует почти 10 литров топлива на 100 км. Тем не менее эксперты отметили, что модель может похвастаться отличным управлением и просторным интерьером.

Ранее Фокус писал, что линейку Honda CR-V 2023 пополнила подзаряжаемая гибридная модификация, которая расходует 1,6 литров топлива на 100 км.