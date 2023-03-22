Названо сучасні кросовери з найнижчою витратою палива в реальних умовах
Представлені в рейтингу кросовери витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху. Вони показали найкращі результати у тестах на економічність у реальних умовах.
Експерти з'ясували реальну витрату палива сучасних кросоверів і назвали найекономічніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?
Автовиробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах він виявляється значно вищим. Представлені в рейтингу моделі є зворотним прикладом.
Тести True MPG показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. Для цього експерти їздять на них максимально економічно.
До рейтингу увійшли 10 сучасних кросоверів, які витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху. Також експерти назвали найнеекономічнішу модель.Важливо
Топ 10 кросоверів із найнижчою реальною витратою палива:
10. Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid
Середня витрата палива: 4,96 л на 100 км
Hyundai Kona доступний відразу в кількох версіях, найекономічнішою з яких є гібрид. Така модифікація оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном, який працює у парі з електромотором.
9. Suzuki Vitara 1.6 (бензин)
Середня витрата палива: 4,93 л на 100 км
Suzuki Vitara має відмінне співвідношення ціна-якість. Це просторий та економічний кросовер, який також приваблює своєю надійністю.
8. Mazda CX-5 2.2d 150 (2012-2017)
Середня витрата палива: 4,86 л на 100 км
Mazda CX-5 першого покоління виявилася дуже економічною. Дизельна версія кросовера витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км.
7. Seat Ateca 1.6 TDI 115
Середня витрата палива: 4,68 л на 100 км
Експерти відзначили просторий салон та економічність Seat Ateca. Головними "козирями" кросовера є його ціна та економічність.
6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95
Середня витрата палива: 4,65 л на 100 км
Volkswagen Taigo приваблює своїм дизайном та бюджетним цінником. Версії авто з 1,0-літровим бензиновим двигуном мають неймовірно низьку витрату палива.
5. Kia Sportage 1.7 CRDi (2016-2021)
Середня витрата палива: 4,57 л на 100 км
Попереднє покоління Kia Sportage є чудовою пропозицією у наші дні. Кросовер пропонує багате оснащення, практичність та економічність.
4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 (2014-2021)
Середня витрата палива: 4,53 л на 100 км
Популярний японський кросовер Nissan Qashqai другого покоління приємно здивував низькою витратою палива. Експерти навіть визнали модель "Кращим автомобілем року" у 2014 році.
3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110
Середня витрата палива: 4,26 л на 100 км
Renault Kadjar має дешевий цінник і зразкову економічність. Дизельні версії моделі показали найнижчу витрату палива.
2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid
Середня витрата палива: 3,92 л на 100 км
Компактний японський кросовер виявився набагато просторішим, ніж може здатися на перший погляд. Гібридна версія з 1,2-літровим бензиновим двигуном та електромотором витрачає менше ніж 4 літри палива на 100 км.
1. Toyota Yaris Cross 1.5 hybrid
Середня витрата палива: 3,91 л на 100 км
Tpyota Yaris Cross знову виявився фаворитом тестів True MPG. Гібридна версія має зразкову економічність.
Найнеекономічніший сучасний кросовер:
Audi SQ5 (бензин)
Середня витрата палива: 9,56 л на 100 км
Заряджений кросовер Audi SQ5 виявився досить неекономічним. Загалом він витрачає майже 10 літрів палива на 100 км. Проте експерти зазначили, що модель може похвалитися відмінним керуванням та просторим інтер'єром.
Раніше Фокус писав, що лінійку Honda CR-V 2023 поповнила гібридна модифікація, що заряджається, яка витрачає 1,6 літра палива на 100 км.