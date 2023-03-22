Названо сучасні кросовери з найнижчою витратою палива в реальних умовах

Представлені в рейтингу кросовери витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху. Вони показали найкращі результати у тестах на економічність у реальних умовах.

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Експерти з'ясували реальну витрату палива сучасних кросоверів і назвали найекономічніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?

Автовиробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, через що в реальних умовах він виявляється значно вищим. Представлені в рейтингу моделі є зворотним прикладом.

Тести True MPG показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. Для цього експерти їздять на них максимально економічно.

До рейтингу увійшли 10 сучасних кросоверів, які витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху. Також експерти назвали найнеекономічнішу модель.

Важливо

Названо сучасні автомобілі з найнижчою реальною витратою палива

Топ 10 кросоверів із найнижчою реальною витратою палива:

10. Hyundai Kona 1.6 GDi Hybrid

Гібрид Hyundai Kona пропонує дуже низьку витрату палива Фото: Hyundai

Середня витрата палива: 4,96 л на 100 км

Hyundai Kona доступний відразу в кількох версіях, найекономічнішою з яких є гібрид. Така модифікація оснащується 1,6-літровим бензиновим двигуном, який працює у парі з електромотором.

9. Suzuki Vitara 1.6 (бензин)

Suzuki Vitara є неймовірно надійним та економічним кросовером Фото: Suzuki

Середня витрата палива: 4,93 л на 100 км

Suzuki Vitara має відмінне співвідношення ціна-якість. Це просторий та економічний кросовер, який також приваблює своєю надійністю.

8. Mazda CX-5 2.2d 150 (2012-2017)

Перше покоління Mazda CX-5 все ще може запропонувати чудову економічність Фото: Mazda

Середня витрата палива: 4,86 л на 100 км

Mazda CX-5 першого покоління виявилася дуже економічною. Дизельна версія кросовера витрачає менше ніж 5 літрів палива на 100 км.

7. Seat Ateca 1.6 TDI 115

Seat Ateca приємно здивував низькою витратою палива Фото: SEAT

Середня витрата палива: 4,68 л на 100 км

Експерти відзначили просторий салон та економічність Seat Ateca. Головними "козирями" кросовера є його ціна та економічність.

6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95

Volkswagen Taigo має непогане оснащення та бюджетний цінник Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,65 л на 100 км

Volkswagen Taigo приваблює своїм дизайном та бюджетним цінником. Версії авто з 1,0-літровим бензиновим двигуном мають неймовірно низьку витрату палива.

5. Kia Sportage 1.7 CRDi (2016-2021)

Kia Sportage другого покоління дуже вигідний для покупки в наші дні Фото: Kia

Середня витрата палива: 4,57 л на 100 км

Попереднє покоління Kia Sportage є чудовою пропозицією у наші дні. Кросовер пропонує багате оснащення, практичність та економічність.

4. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 (2014-2021)

Nissan Qashqai другого покоління витрачає менше 5 літрів палива на 100 км Фото: Nissan

Середня витрата палива: 4,53 л на 100 км

Популярний японський кросовер Nissan Qashqai другого покоління приємно здивував низькою витратою палива. Експерти навіть визнали модель "Кращим автомобілем року" у 2014 році.

3. Renault Kadjar 1.5 dCi 110

Renault Kadjar економічніше за соплатформенний Nissan Qashqai Фото: Renault

Середня витрата палива: 4,26 л на 100 км

Renault Kadjar має дешевий цінник і зразкову економічність. Дизельні версії моделі показали найнижчу витрату палива.

2. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis має неймовірно низьку витрату палива Фото: Suzuki

Середня витрата палива: 3,92 л на 100 км

Компактний японський кросовер виявився набагато просторішим, ніж може здатися на перший погляд. Гібридна версія з 1,2-літровим бензиновим двигуном та електромотором витрачає менше ніж 4 літри палива на 100 км.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 hybrid

Toyota Yaris Cross очолив черговий рейтинг економічності Фото: Toyota

Середня витрата палива: 3,91 л на 100 км

Tpyota Yaris Cross знову виявився фаворитом тестів True MPG. Гібридна версія має зразкову економічність.

Найнеекономічніший сучасний кросовер:

Audi SQ5 (бензин)

Audi SQ5 виявився не таким вже й економічним Фото: Audi

Середня витрата палива: 9,56 л на 100 км

Заряджений кросовер Audi SQ5 виявився досить неекономічним. Загалом він витрачає майже 10 літрів палива на 100 км. Проте експерти зазначили, що модель може похвалитися відмінним керуванням та просторим інтер'єром.

Раніше Фокус писав, що лінійку Honda CR-V 2023 поповнила гібридна модифікація, що заряджається, яка витрачає 1,6 літра палива на 100 км.