Названо сучасні автомобілі з найнижчою реальною витратою палива

Представлені в рейтингу експертів автомобілі витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км шляху. Вони показали найкращі результати в тестах на економність у реальних умовах.

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Експерти з'ясували реальну витрату палива безлічі сучасних автомобілів і назвали найекономніші моделі. Про це розповіли на сайті What Car?

Виробники часто занижують витрату палива своїх автомобілів, але іноді трапляється і зворотна ситуація. У деяких випадках моделі витрачають значно менше бензину чи дизелю, ніж заявлено "на папері".

Експерти провели тести True MPG, які показують реальну витрату палива сучасних автомобілів. Для цього на них їздили максимально економно.

До рейтингу увійшли 10 найекономніших моделей авто, які витрачають менше ніж 5 літрів палива на 100 км. Представлені лише автомобілі віком до п'яти років.

Важливо

Названо гібридні автомобілі з найнижчою витратою палива в реальних умовах

Топ 10 автомобілів із найнижчою реальною витратою палива:

10. Suzuki Baleno 1.0

Suzuki Baleno радує низькою ціною, практичністю й економністю Фото: Suzuki

Середня витрата палива: 4,26 л на 100 км.

Низька ціна, практичність і приємне управління — все це пропонує компактний хетчбек Suzuki Baleno. Версія з 1,0-літровим бензиновим двигуном також має низьку витрату палива.

9. Volkswagen Up! 1.0 S/S 60

Volkswagen Up! один із найдешевших і найекономніших автомобілів німецького бренду Фото: Volkswagen

Середня витрата палива: 4,2 л на 100 км.

Надійний і компактний хетчбек Volkswagen Up! має безліч переваг, серед яких азартна керованість і низька ціна. Витрата палива також виявилася неймовірно низькою.

8. Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive

SEAT Leon не тільки стильний, а й витрачає дуже мало палива Фото: SEAT

Середня витрата палива: 4,2 л на 100 км.

Стильний іспанський хетчбек із гібридним 110-сильним двигуном демонструє низьку витрату палива. Також експерти відзначили приємну керованість моделі.

7. Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid

На чолі Honda Jazz стоїть практичність і економність Фото: Honda

Середня витрата палива: 4,2 л на 100 км.

Honda Jazz давно завоював репутацію практичного й економного хетчбека. Гібридна версія з 1,5-літровим бензиновим двигуном і електромотором показала найкращі результати.

6. Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex

Дизельний Opel Astra витрачає трохи більш ніж 4 літри палива на 100 км Фото: Opel

Середня витрата палива: 4,18 л на 100 км.

Хетчбек Vauxhall/Opel Astra в дизельному виконанні продемонстрував зразкову економічність. Експерти зазначили, що враження від їзди далеко не захопливі, але низька витрата палива здатна це компенсувати.

5. Suzuki Celerio 1.0

Suzuki Celerio виявився одним із найекономніших сучасних автомобілів Фото: drive2.ru

Середня витрата палива: 4,07 л на 100 км.

Маленький хетчбек Suzuki Celerio оснащується малопотужним двигуном, який не вразить вас своєю динамікою. Проте силова установка має приголомшливу економність.

4. Skoda Octavia 2.0 TDI 115

Дизельна версія Skoda Octavia показала зразкову економність Фото: Skoda

Середня витрата палива: 4,06 л на 100 км.

Дизельна версія Skoda Octavia може похвалитися не тільки великим крутним моментом у 300 Нм, але й економністю. Це одна з найпотужніших версій моделі, але її витрата палива вражає.

3. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Гібридний Suzuki Ignis порадував своєю витратою палива Фото: Suzuki

Середня витрата палива: 3,93 л на 100 км.

Японський компактний гібридний кросовер Suzuki Ignis використовує економний бензиновий двигун і електромотор. Завдяки цьому модель витрачає менш ніж 4 літри палива на 100 км.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris має неймовірно низьку витрату палива Фото: toyota.com.ua

Середня витрата палива: 3,92 л на 100 км.

Компактний японський хетчбек витрачає неймовірно мало палива. Вся справа в його компактних габаритах і малій вазі.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross став найекономним авто з усіх протестованих моделей Фото: Toyota

Середня витрата палива: 3,91 л на 100 км.

Гібридний кросовер Toyota Yaris Cross виявився найекономнішим сучасним автомобілем. У цьому моделі допомагає продумана силова установка, де бензиновий двигун виконує роль генератора електромотора.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти назвали сучасні універсали та мінівени з найнижчою реальною витратою палива.