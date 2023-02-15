Названо сімейні автомобілі з найнижчою витратою палива

Експерти назвали 13 найекономічніших сучасних універсалів та мінівенів. Найкращі з них витрачають менш як 5 літрів палива на 100 км.

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Експерти вивчили реальну витрату палива сучасних універсалів та мінівенів. Вони назвали моделі, які витрачає найменше палива. Про це повідомили на сайті WhatCar?

Автовиробники часто занижують витрати палива своїх моделей. Саме тому деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують у реальних умовах.

Експерти з WhatCar? у тестах True MPG з'ясували реальну витрату палива універсалів та мінівенів. Загалом вони виділили 13 моделей, які порадують власників своєю економічністю.

Важливо

Названо компактні кросовери з найнижчою витратою палива

ТОП 13 найекономічніших універсалів та мінівенів:

13. BMW M340i Touring

[ + – ] BMW M340i Touring має найбільшу витрату палива в рейтингу Фото: BMW

Реальна витрата палива: 8,4 л на 100 км

Спортивний універсал BMW виявився найменш економічним універсалом у рейтингу. Річ у тому, що силова установка розрахована на швидку їзду, тому витрату палива залишили на другий план.

12. Volkswagen Multivan 2.0 TSI

[ + – ] Volkswagen Multivan має невелику витрату палива, попри великі габарити і важку вагу Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 7,7 л на 100 км

Великий сімейний мінівен має просторий салон і багате оснащення. Витрата палива хоч і невелика, але все ж таки далека від показників фаворитів.

11. Subaru Outback 2.5 (бензин)

[ + – ] Subaru Outback краще за інші авто в рейтингу справляється з бездоріжжям Фото: Subaru

Реальна витрата палива: 7,4 л на 100 км

Subaru Outback відмінно підходить для поїздок по бездоріжжю. Реальна витрата палива все ж таки виявилася більшою, ніж заявляє виробник. Попри це, цифри досить близькі.

10. Skoda Fabia Estate 1.2 TSI 90

[ + – ] Skoda Fabia Estate пропонує витрату палива 5 літрів на 100 км за невеликий цінник Фото: Skoda

Реальна витрата палива: 5,0 л на 100 км

Універсал Skoda Fabia пропонує великий багажник та економний двигун за невелику ціну. Мотор об'ємом 1,2 літра забезпечує витрату палива на рівні 5 літрів на 100 км у змішаному циклі, що є досить непоганим показником.

9. Renault Grand Scenic 1.6 dCi 130

[ + – ] Renault Grand Scenic радує просторим салоном та чудовою витратою палива Фото: Renault

Реальна витрата палива: 4,97 л на 100 км

Просторий великий мінівен Renault Grand Scenic має відмінну витрату палива, враховуючи його габарити. Найекономічнішою є версія з 1,6-літровим дизельним двигуном.

8. Dacia Logan Stepway TCe 90

[ + – ] Dacia Logan Stepway найдешевший автомобіль у рейтингу Фото: Dacia

Реальна витрата палива: 4,9 л на 100 км

Один із найдешевших універсалів на європейському ринку пропонує великий багажник та економні двигуни. На версії з 0,9-літровим двигуном експертам вдалося досягти витрати палива менш як 5 літрів на 100 км шляху.

7. Citroen Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120

[ + – ] Citroen Grand C4 Picasso має відмінне оснащення та економічність Фото: Citroën

Реальна витрата палива: 4,9 л на 100 км

Ще один французький мінівен увійшов до десятки лідерів з економії палива. Цей автомобіль не порадує любителів швидкої їзди, але його витрата палива приємно вражає.

6. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid

[ + – ] Гібридна версія Toyota Corolla Touring Sports вражає малою витратою палива Фото: Toyota

Реальна витрата палива: 4,8 л на 100 км

Гібридна версія популярного японського універсала є найекономічнішою модифікацією в лінійці. Великий багажник лише додає переваг цьому авто.

5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid

[ + – ] Suzuki Swace виявився ще економічнішим, ніж Toyota Corolla Touring Sports Фото: Suzuki

Реальна витрата палива: 4,7 л на 100 км

"Брат-близнюк" Toyota Corolla Touring виявився ще економічнішим. Потужності 120 к. с. може виявитися недостатньо для досвідченого водія, але така низька витрата палива компенсує багато недоліків моделі.

4. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi

[ + – ] Peugeot Rifter витрачає менш як 5 літрів дизельного палива на 100 км Фото: Stellantis

Реальна витрата палива: 4,66 л на 100 км

Бюджетний мінівен Peugeot Rifter з дизельним двигуном витрачає менш як 5 літрів палива на 100 км. На додаток ви отримуєте просторий семимісний інтер'єр і великий багажник.

3. Volkswagen Touran 1.6 TDI 115

[ + – ] Volkswagen Touran не тільки практичний, а й економний Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 4,62 л на 100 км

Мінівен Volkswagen Touran давно завоював репутацію надійного та економного автомобіля для великої родини. Версія з 1,6-літровим дизельним двигуном показала неймовірно низьку витрату палива.

2. Skoda Octavia Estate 2.0 TDI

[ + – ] Skoda Octavia Estate посів другу позицію в рейтингу, поступившись лише Skoda Superb Estate Фото: Skoda

Реальна витрата палива: 4,57 л на 100 км

Місткий та економічний чеський універсал приємно здивував експертів. Skoda Octavia Estate поступився в рейтингу лише дорожчою моделлю бренду.

1. Skoda Superb Estate 2.0 TDI

[ + – ] Skoda Superb Estate виявився фаворитом у тестах на економічність Фото: Skoda

Реальна витрата палива: 4,29 л на 100 км

Дизельний універсал Skoda Superb Estate показав найкращий результат серед усіх претендентів. Середня витрата палива у змішаному циклі лише трохи перевищила 4 літри на 100 км.

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