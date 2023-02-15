Названо сімейні автомобілі з найнижчою витратою палива
Експерти назвали 13 найекономічніших сучасних універсалів та мінівенів. Найкращі з них витрачають менш як 5 літрів палива на 100 км.
Експерти вивчили реальну витрату палива сучасних універсалів та мінівенів. Вони назвали моделі, які витрачає найменше палива. Про це повідомили на сайті WhatCar?
Автовиробники часто занижують витрати палива своїх моделей. Саме тому деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують у реальних умовах.
Експерти з WhatCar? у тестах True MPG з'ясували реальну витрату палива універсалів та мінівенів. Загалом вони виділили 13 моделей, які порадують власників своєю економічністю.
ТОП 13 найекономічніших універсалів та мінівенів:
13. BMW M340i Touring
Реальна витрата палива: 8,4 л на 100 км
Спортивний універсал BMW виявився найменш економічним універсалом у рейтингу. Річ у тому, що силова установка розрахована на швидку їзду, тому витрату палива залишили на другий план.
12. Volkswagen Multivan 2.0 TSI
Реальна витрата палива: 7,7 л на 100 км
Великий сімейний мінівен має просторий салон і багате оснащення. Витрата палива хоч і невелика, але все ж таки далека від показників фаворитів.
11. Subaru Outback 2.5 (бензин)
Реальна витрата палива: 7,4 л на 100 км
Subaru Outback відмінно підходить для поїздок по бездоріжжю. Реальна витрата палива все ж таки виявилася більшою, ніж заявляє виробник. Попри це, цифри досить близькі.
10. Skoda Fabia Estate 1.2 TSI 90
Реальна витрата палива: 5,0 л на 100 км
Універсал Skoda Fabia пропонує великий багажник та економний двигун за невелику ціну. Мотор об'ємом 1,2 літра забезпечує витрату палива на рівні 5 літрів на 100 км у змішаному циклі, що є досить непоганим показником.
9. Renault Grand Scenic 1.6 dCi 130
Реальна витрата палива: 4,97 л на 100 км
Просторий великий мінівен Renault Grand Scenic має відмінну витрату палива, враховуючи його габарити. Найекономічнішою є версія з 1,6-літровим дизельним двигуном.
8. Dacia Logan Stepway TCe 90
Реальна витрата палива: 4,9 л на 100 км
Один із найдешевших універсалів на європейському ринку пропонує великий багажник та економні двигуни. На версії з 0,9-літровим двигуном експертам вдалося досягти витрати палива менш як 5 літрів на 100 км шляху.
7. Citroen Grand C4 Picasso 1.6 BlueHDi 120
Реальна витрата палива: 4,9 л на 100 км
Ще один французький мінівен увійшов до десятки лідерів з економії палива. Цей автомобіль не порадує любителів швидкої їзди, але його витрата палива приємно вражає.
6. Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid
Реальна витрата палива: 4,8 л на 100 км
Гібридна версія популярного японського універсала є найекономічнішою модифікацією в лінійці. Великий багажник лише додає переваг цьому авто.
5. Suzuki Swace 1.8 Hybrid
Реальна витрата палива: 4,7 л на 100 км
"Брат-близнюк" Toyota Corolla Touring виявився ще економічнішим. Потужності 120 к. с. може виявитися недостатньо для досвідченого водія, але така низька витрата палива компенсує багато недоліків моделі.
4. Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi
Реальна витрата палива: 4,66 л на 100 км
Бюджетний мінівен Peugeot Rifter з дизельним двигуном витрачає менш як 5 літрів палива на 100 км. На додаток ви отримуєте просторий семимісний інтер'єр і великий багажник.
3. Volkswagen Touran 1.6 TDI 115
Реальна витрата палива: 4,62 л на 100 км
Мінівен Volkswagen Touran давно завоював репутацію надійного та економного автомобіля для великої родини. Версія з 1,6-літровим дизельним двигуном показала неймовірно низьку витрату палива.
2. Skoda Octavia Estate 2.0 TDI
Реальна витрата палива: 4,57 л на 100 км
Місткий та економічний чеський універсал приємно здивував експертів. Skoda Octavia Estate поступився в рейтингу лише дорожчою моделлю бренду.
1. Skoda Superb Estate 2.0 TDI
Реальна витрата палива: 4,29 л на 100 км
Дизельний універсал Skoda Superb Estate показав найкращий результат серед усіх претендентів. Середня витрата палива у змішаному циклі лише трохи перевищила 4 літри на 100 км.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали автомобілі, які найбільше страждають від шахрайства з пробігом.