Названо компактні кросовери з найнижчою витратою палива

Експерти виділили 10 найекономніших сучасних кросоверів. Вони витрачають менше ніж 6 літрів палива на 100 км.

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Експерти перевірили реальну витрату палива популярних компактних кросоверів і назвали найекологічніші моделі. Про це повідомили на сайті WhatCar?

Автовиробники часто занижують витрати палива своїх моделей. Тому в реальних умовах деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують.

Експерти з WhatCar? провели тести True MPG на реальну витрату палива компактних кросоверів. Вони назвали десять моделей, які потішать своїх власників.

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Як зменшити витрату палива автомобіля — прості поради експертів

Топ 10 найекономніших компактних кросоверів:

10. Citroen C3 Aircross 1.2 Puretech 110

[ + – ] Citroën C3 Aircross увійшов до рейтингу найекономніших компактних кросоверів Фото: Citroën

Реальна витрата палива: 5,07 л на 100 км

Французький кросовер має безліч відмінних якостей — оснащення, дизайн і економічність. Найнижчий показник витрати пального показує 1,2-літровий бензиновий двигун.

9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

[ + – ] Volkswagen T-Cross пропонує не лише стильний дизайн, а й економні двигуни Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 5,05 л на 100 км

Компактний німецький кросовер має багате оснащення та стильний дизайн. Крім цього, модель із 1,0-літровим двигуном приваблює своєю економністю.

8. Seat Arona 1.0 TSI

[ + – ] Seat Arona чудово підходить для міських поїздок Фото: SEAT

Реальна витрата палива: 5,04 л на 100 км

Найкомпактніший кросовер Seat витрачає трохи більше 5 літрів палива на 100 км. Його двигун налаштований на економну їзду й не має високої потужності.

7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136

[ + – ] Дизельний Opel Mokka X має неймовірно низьку витрату палива Фото: Opel

Реальна витрата палива: 5 л на 100 км

Дизельна версія кросовера Opel (Vauxhall у Великій Британії) Mokka X має низьку витрату палива. Усього 5 літрів дизелю достатньо для подолання 100 км шляху.

6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130

[ + – ] Peugeot 2008 порадував низькою витратою палива Фото: Peugeot

Реальна витрата палива: 4,97 л на 100 км

Французький кросовер привертає увагу завдяки своєму стильному дизайну. Також модель із 1,2-літровим двигуном тішить економністю.

5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi

[ + – ] Гібридна версія Hyundai Kona виявилася найекономнішою в лінійці моделі Фото: Hyundai

Реальна витрата палива: 4,96 л на 100 км

Гібридний кросовер Hyundai Kona може їздити лише на електротязі на низьких швидкостях. За рахунок цього вдалося дуже скоротити витрату палива.

4. Suzuki Vitara 1.6

[ + – ] Suzuki Vitara потрібно менше 5 літрів палива на 100 км шляху Фото: Suzuki

Реальна витрата палива: 4,93 л на 100 км

Популярний японський кросовер давно зарекомендував себе як украй економний автомобіль. Крім низької витрати палива, модель цінують за низьку вартість ремонту.

3. Volkswagen Taigo 1.0

[ + – ] Volkswagen Taigo витрачає менше палива, ніж T-Cross Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 4,66 л на 100 км

Купеподібний кросовер Volkswagen Taigo радує не лише стильним дизайном, а й економністю. Бензиновий 1,0-літровий двигун споживає невелику кількість палива.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

[ + – ] Гібридний Suzuki Ignis витрачає менш ніж 4 літрів палива на 100 км Фото: Suzuki

Реальна витрата палива: 3,93 л на 100 км

М'який гібрид Suzuki Ignis використовує електродвигун, щоб допомогти бензиновому двигуну на низьких швидкостях. За рахунок цього витрата палива в місті становить менш ніж 4 літри на 100 км шляху.

1. Toyota Yaris Cross 1.5

[ + – ] Toyota Yaris Cross виявився найекономнішим сучасним компактним кросовером Фото: Toyota

Реальна витрата палива: 3,91 л на 100 км.

У найменшому кросовері Toyota використовується гібридна установка, яка має неймовірну економність. Електромотор дозволяє суттєво скоротити витрату палива в місті.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та найнадійніші автомобілі в кожному з 12 класів.