Названо компактні кросовери з найнижчою витратою палива
Експерти виділили 10 найекономніших сучасних кросоверів. Вони витрачають менше ніж 6 літрів палива на 100 км.
Експерти перевірили реальну витрату палива популярних компактних кросоверів і назвали найекологічніші моделі. Про це повідомили на сайті WhatCar?
Автовиробники часто занижують витрати палива своїх моделей. Тому в реальних умовах деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують.
Експерти з WhatCar? провели тести True MPG на реальну витрату палива компактних кросоверів. Вони назвали десять моделей, які потішать своїх власників.
Топ 10 найекономніших компактних кросоверів:
10. Citroen C3 Aircross 1.2 Puretech 110
Реальна витрата палива: 5,07 л на 100 км
Французький кросовер має безліч відмінних якостей — оснащення, дизайн і економічність. Найнижчий показник витрати пального показує 1,2-літровий бензиновий двигун.
9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Реальна витрата палива: 5,05 л на 100 км
Компактний німецький кросовер має багате оснащення та стильний дизайн. Крім цього, модель із 1,0-літровим двигуном приваблює своєю економністю.
8. Seat Arona 1.0 TSI
Реальна витрата палива: 5,04 л на 100 км
Найкомпактніший кросовер Seat витрачає трохи більше 5 літрів палива на 100 км. Його двигун налаштований на економну їзду й не має високої потужності.
7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136
Реальна витрата палива: 5 л на 100 км
Дизельна версія кросовера Opel (Vauxhall у Великій Британії) Mokka X має низьку витрату палива. Усього 5 літрів дизелю достатньо для подолання 100 км шляху.
6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130
Реальна витрата палива: 4,97 л на 100 км
Французький кросовер привертає увагу завдяки своєму стильному дизайну. Також модель із 1,2-літровим двигуном тішить економністю.
5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi
Реальна витрата палива: 4,96 л на 100 км
Гібридний кросовер Hyundai Kona може їздити лише на електротязі на низьких швидкостях. За рахунок цього вдалося дуже скоротити витрату палива.
4. Suzuki Vitara 1.6
Реальна витрата палива: 4,93 л на 100 км
Популярний японський кросовер давно зарекомендував себе як украй економний автомобіль. Крім низької витрати палива, модель цінують за низьку вартість ремонту.
3. Volkswagen Taigo 1.0
Реальна витрата палива: 4,66 л на 100 км
Купеподібний кросовер Volkswagen Taigo радує не лише стильним дизайном, а й економністю. Бензиновий 1,0-літровий двигун споживає невелику кількість палива.
2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid
Реальна витрата палива: 3,93 л на 100 км
М'який гібрид Suzuki Ignis використовує електродвигун, щоб допомогти бензиновому двигуну на низьких швидкостях. За рахунок цього витрата палива в місті становить менш ніж 4 літри на 100 км шляху.
1. Toyota Yaris Cross 1.5
Реальна витрата палива: 3,91 л на 100 км.
У найменшому кросовері Toyota використовується гібридна установка, яка має неймовірну економність. Електромотор дозволяє суттєво скоротити витрату палива в місті.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та найнадійніші автомобілі в кожному з 12 класів.