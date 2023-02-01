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Авто

Названо компактні кросовери з найнижчою витратою палива

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Фото: Peugeot | Peugeot 2008 увійшов до рейтингу компактних кросоверів із найнижчою реальною витратою палива

Експерти виділили 10 найекономніших сучасних кросоверів. Вони витрачають менше ніж 6 літрів палива на 100 км.

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Експерти перевірили реальну витрату палива популярних компактних кросоверів і назвали найекологічніші моделі. Про це повідомили на сайті WhatCar?

Автовиробники часто занижують витрати палива своїх моделей. Тому в реальних умовах деякі автомобілі не такі економні, як від них очікують.

Експерти з WhatCar? провели тести True MPG на реальну витрату палива компактних кросоверів. Вони назвали десять моделей, які потішать своїх власників.

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Топ 10 найекономніших компактних кросоверів:

10. Citroen C3 Aircross 1.2 Puretech 110

Citroen C3 Aircross Fullscreen
Citroën C3 Aircross увійшов до рейтингу найекономніших компактних кросоверів
Фото: Citroën

Реальна витрата палива: 5,07 л на 100 км

Французький кросовер має безліч відмінних якостей — оснащення, дизайн і економічність. Найнижчий показник витрати пального показує 1,2-літровий бензиновий двигун.

9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Volkswagen T-Cross Fullscreen
Volkswagen T-Cross пропонує не лише стильний дизайн, а й економні двигуни
Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 5,05 л на 100 км

Компактний німецький кросовер має багате оснащення та стильний дизайн. Крім цього, модель із 1,0-літровим двигуном приваблює своєю економністю.

8. Seat Arona 1.0 TSI

Seat Arona Fullscreen
Seat Arona чудово підходить для міських поїздок
Фото: SEAT

Реальна витрата палива: 5,04 л на 100 км

Найкомпактніший кросовер Seat витрачає трохи більше 5 літрів палива на 100 км. Його двигун налаштований на економну їзду й не має високої потужності.

7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136

Opel Mokka X Fullscreen
Дизельний Opel Mokka X має неймовірно низьку витрату палива
Фото: Opel

Реальна витрата палива: 5 л на 100 км

Дизельна версія кросовера Opel (Vauxhall у Великій Британії) Mokka X має низьку витрату палива. Усього 5 літрів дизелю достатньо для подолання 100 км шляху.

6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130

Peugeot 2008 Fullscreen
Peugeot 2008 порадував низькою витратою палива
Фото: Peugeot

Реальна витрата палива: 4,97 л на 100 км

Французький кросовер привертає увагу завдяки своєму стильному дизайну. Також модель із 1,2-літровим двигуном тішить економністю.

5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi

Hyundai Kona Fullscreen
Гібридна версія Hyundai Kona виявилася найекономнішою в лінійці моделі
Фото: Hyundai

Реальна витрата палива: 4,96 л на 100 км

Гібридний кросовер Hyundai Kona може їздити лише на електротязі на низьких швидкостях. За рахунок цього вдалося дуже скоротити витрату палива.

4. Suzuki Vitara 1.6

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara потрібно менше 5 літрів палива на 100 км шляху
Фото: Suzuki

Реальна витрата палива: 4,93 л на 100 км

Популярний японський кросовер давно зарекомендував себе як украй економний автомобіль. Крім низької витрати палива, модель цінують за низьку вартість ремонту.

3. Volkswagen Taigo 1.0

Volkswagen Taigo Fullscreen
Volkswagen Taigo витрачає менше палива, ніж T-Cross
Фото: Volkswagen

Реальна витрата палива: 4,66 л на 100 км

Купеподібний кросовер Volkswagen Taigo радує не лише стильним дизайном, а й економністю. Бензиновий 1,0-літровий двигун споживає невелику кількість палива.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis Fullscreen
Гібридний Suzuki Ignis витрачає менш ніж 4 літрів палива на 100 км
Фото: Suzuki

Реальна витрата палива: 3,93 л на 100 км

М'який гібрид Suzuki Ignis використовує електродвигун, щоб допомогти бензиновому двигуну на низьких швидкостях. За рахунок цього витрата палива в місті становить менш ніж 4 літри на 100 км шляху.

1. Toyota Yaris Cross 1.5

Toyota Yaris Cross Fullscreen
Toyota Yaris Cross виявився найекономнішим сучасним компактним кросовером
Фото: Toyota

Реальна витрата палива: 3,91 л на 100 км.

У найменшому кросовері Toyota використовується гібридна установка, яка має неймовірну економність. Електромотор дозволяє суттєво скоротити витрату палива в місті.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найнадійніші та найнадійніші автомобілі в кожному з 12 класів.