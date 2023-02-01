Названы компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива

Эксперты выделили 10 самых экономичных современных кроссоверов. Они расходуют менее 6 литров топлива на 100 км.

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Эксперты проверили реальный расход топлива популярных компактных кроссоверов и назвали самые экологичные модели. Об этом сообщили на сайте WhatCar?

Автопроизводители часто занижают расход топлива своих моделей. Поэтому в реальных условиях некоторые автомобили не такие экономные, как от них ожидают.

Эксперты с WhatCar? провели тесты True MPG на реальный расход топлива компактных кроссоверов. Они назвали десять моделей, которые порадуют своих владельцев.

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ТОП-10 самых экономичных компактных кроссоверов:

10. Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110

[ + – ] Citroën C3 Aircross вошел в рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов Фото: Citroën

Реальный расход топлива: 5,07 л на 100 км

Французский кроссовер обладает множеством отличных качеств — оснащение, дизайн и экономичность. Самый низкий показатель расхода топлива показывает 1,2-литровый бензиновый двигатель.

9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

[ + – ] Volkswagen T-Cross предлагает не только стильный дизайн, но и экономичные двигатели Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 5,05 л на 100 км

Компактный немецкий кроссовер обладает богатым оснащением и стильным дизайном. Помимо этого модель с 1,0-литровым двигателем привлекает своей экономичностью.

8. Seat Arona 1.0 TSI

[ + – ] Seat Arona отлично подходит для городских поездок Фото: SEAT

Реальный расход топлива: 5,04 л на 100 км

Самый компактный кроссовер Seat расходует чуть более 5 литров топлива на 100 км. Его двигатель настроен на экономичную езду и не обладает высокой мощностью.

7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136

[ + – ] Дизельный Opel Mokka X обладает невероятно низким расходом топлива Фото: Opel

Реальный расход топлива: 5 л на 100 км

Дизельная версия кроссовера Opel (Vauxhall в Великобритании) Mokka X обладает низким расходом топлива. Всего 5 литров дизеля достаточно для преодоления 100 км пути.

6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130

[ + – ] Peugeot 2008 порадовал низким расходом топлива Фото: Peugeot

Реальный расход топлива: 4,97 л на 100 км

Французский кроссовер привлекает внимание благодаря своему стильному дизайну. Также модель с 1,2-литровым двигателем радует экономичностью.

5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi

[ + – ] Гибридная версия Hyundai Kona оказалась самой экономичной в линейке модели Фото: Hyundai

Реальный расход топлива: 4,96 л на 100 км

Гибридный кроссовер Hyundai Kona может ездить только на электротяге на низких скоростях. За счет этого удалось сильно сократить расход топлива.

4. Suzuki Vitara 1.6

[ + – ] Suzuki Vitara требуется менее 5 литров топлива на 100 км пути Фото: Suzuki

Реальный расход топлива: 4,93 л на 100 км

Популярный японский кроссовер давно зарекомендовал себя как крайне экономичный автомобиль. Помимо низкого расхода топлива модель ценится за низкую стоимость ремонта.

3. Volkswagen Taigo 1.0

[ + – ] Volkswagen Taigo расходует меньше топлива, чем T-Cross Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 4,66 л на 100 км

Купеобразный кроссовер Volkswagen Taigo радует не только стильным дизайном, но и экономичностью. Бензиновый 1,0-литровый двигатель потребляет небольшое количество топлива.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

[ + – ] Гибридный Suzuki Ignis расходует менее 4 литров топлива на 100 км Фото: Suzuki

Реальный расход топлива: 3,93 л на 100 км

Мягкий гибрид Suzuki Ignis использует электромотор, чтобы помочь бензиновому двигателю на низких скоростях. За счет этого расход топлива в городе составляет менее 4 литров на 100 км пути.

1. Toyota Yaris Cross 1.5

[ + – ] Toyota Yaris Cross оказался самым экономичным современным компактным кроссовером Фото: Toyota

Реальный расход топлива: 3,91 л на 100 км

В самом маленьком кроссовере Toyota используется гибридная силовая установка, которая обладает невероятной экономичностью. Электромотор позволяет существенно сократить расход топлива в городе.

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