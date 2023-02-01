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Авто

Названы компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива

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Фото: Peugeot | Peugeot 2008 вошел в рейтинг компактных кроссоверов с самым низким реальным расходом топлива

Эксперты выделили 10 самых экономичных современных кроссоверов. Они расходуют менее 6 литров топлива на 100 км.

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Эксперты проверили реальный расход топлива популярных компактных кроссоверов и назвали самые экологичные модели. Об этом сообщили на сайте WhatCar?

Автопроизводители часто занижают расход топлива своих моделей. Поэтому в реальных условиях некоторые автомобили не такие экономные, как от них ожидают.

Эксперты с WhatCar? провели тесты True MPG на реальный расход топлива компактных кроссоверов. Они назвали десять моделей, которые порадуют своих владельцев.

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ТОП-10 самых экономичных компактных кроссоверов:

10. Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110

Citroën C3 Aircross Fullscreen
Citroën C3 Aircross вошел в рейтинг самых экономичных компактных кроссоверов
Фото: Citroën

Реальный расход топлива: 5,07 л на 100 км

Французский кроссовер обладает множеством отличных качеств — оснащение, дизайн и экономичность. Самый низкий показатель расхода топлива показывает 1,2-литровый бензиновый двигатель.

9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI

Volkswagen T-Cross Fullscreen
Volkswagen T-Cross предлагает не только стильный дизайн, но и экономичные двигатели
Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 5,05 л на 100 км

Компактный немецкий кроссовер обладает богатым оснащением и стильным дизайном. Помимо этого модель с 1,0-литровым двигателем привлекает своей экономичностью.

8. Seat Arona 1.0 TSI

Seat Arona Fullscreen
Seat Arona отлично подходит для городских поездок
Фото: SEAT

Реальный расход топлива: 5,04 л на 100 км

Самый компактный кроссовер Seat расходует чуть более 5 литров топлива на 100 км. Его двигатель настроен на экономичную езду и не обладает высокой мощностью.

7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136

Opel Mokka X Fullscreen
Дизельный Opel Mokka X обладает невероятно низким расходом топлива
Фото: Opel

Реальный расход топлива: 5 л на 100 км

Дизельная версия кроссовера Opel (Vauxhall в Великобритании) Mokka X обладает низким расходом топлива. Всего 5 литров дизеля достаточно для преодоления 100 км пути.

6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130

Peugeot 2008 Fullscreen
Peugeot 2008 порадовал низким расходом топлива
Фото: Peugeot

Реальный расход топлива: 4,97 л на 100 км

Французский кроссовер привлекает внимание благодаря своему стильному дизайну. Также модель с 1,2-литровым двигателем радует экономичностью.

5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi

Hyundai Kona Fullscreen
Гибридная версия Hyundai Kona оказалась самой экономичной в линейке модели
Фото: Hyundai

Реальный расход топлива: 4,96 л на 100 км

Гибридный кроссовер Hyundai Kona может ездить только на электротяге на низких скоростях. За счет этого удалось сильно сократить расход топлива.

4. Suzuki Vitara 1.6

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara требуется менее 5 литров топлива на 100 км пути
Фото: Suzuki

Реальный расход топлива: 4,93 л на 100 км

Популярный японский кроссовер давно зарекомендовал себя как крайне экономичный автомобиль. Помимо низкого расхода топлива модель ценится за низкую стоимость ремонта.

3. Volkswagen Taigo 1.0

Volkswagen Taigo Fullscreen
Volkswagen Taigo расходует меньше топлива, чем T-Cross
Фото: Volkswagen

Реальный расход топлива: 4,66 л на 100 км

Купеобразный кроссовер Volkswagen Taigo радует не только стильным дизайном, но и экономичностью. Бензиновый 1,0-литровый двигатель потребляет небольшое количество топлива.

2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis Fullscreen
Гибридный Suzuki Ignis расходует менее 4 литров топлива на 100 км
Фото: Suzuki

Реальный расход топлива: 3,93 л на 100 км

Мягкий гибрид Suzuki Ignis использует электромотор, чтобы помочь бензиновому двигателю на низких скоростях. За счет этого расход топлива в городе составляет менее 4 литров на 100 км пути.

1. Toyota Yaris Cross 1.5

Toyota Yaris Cross Fullscreen
Toyota Yaris Cross оказался самым экономичным современным компактным кроссовером
Фото: Toyota

Реальный расход топлива: 3,91 л на 100 км

В самом маленьком кроссовере Toyota используется гибридная силовая установка, которая обладает невероятной экономичностью. Электромотор позволяет существенно сократить расход топлива в городе.

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