Названы компактные кроссоверы с самым низким расходом топлива
Эксперты выделили 10 самых экономичных современных кроссоверов. Они расходуют менее 6 литров топлива на 100 км.
Эксперты проверили реальный расход топлива популярных компактных кроссоверов и назвали самые экологичные модели. Об этом сообщили на сайте WhatCar?
Автопроизводители часто занижают расход топлива своих моделей. Поэтому в реальных условиях некоторые автомобили не такие экономные, как от них ожидают.
Эксперты с WhatCar? провели тесты True MPG на реальный расход топлива компактных кроссоверов. Они назвали десять моделей, которые порадуют своих владельцев.
ТОП-10 самых экономичных компактных кроссоверов:
10. Citroën C3 Aircross 1.2 Puretech 110
Реальный расход топлива: 5,07 л на 100 км
Французский кроссовер обладает множеством отличных качеств — оснащение, дизайн и экономичность. Самый низкий показатель расхода топлива показывает 1,2-литровый бензиновый двигатель.
9. Volkswagen T-Cross 1.0 TSI
Реальный расход топлива: 5,05 л на 100 км
Компактный немецкий кроссовер обладает богатым оснащением и стильным дизайном. Помимо этого модель с 1,0-литровым двигателем привлекает своей экономичностью.
8. Seat Arona 1.0 TSI
Реальный расход топлива: 5,04 л на 100 км
Самый компактный кроссовер Seat расходует чуть более 5 литров топлива на 100 км. Его двигатель настроен на экономичную езду и не обладает высокой мощностью.
7. Vauxhall/Opel Mokka X 1.6 CDTi 136
Реальный расход топлива: 5 л на 100 км
Дизельная версия кроссовера Opel (Vauxhall в Великобритании) Mokka X обладает низким расходом топлива. Всего 5 литров дизеля достаточно для преодоления 100 км пути.
6. Peugeot 2008 1.2 Puretech 130
Реальный расход топлива: 4,97 л на 100 км
Французский кроссовер привлекает внимание благодаря своему стильному дизайну. Также модель с 1,2-литровым двигателем радует экономичностью.
5. Hyundai Kona Hybrid 1.6 GDi
Реальный расход топлива: 4,96 л на 100 км
Гибридный кроссовер Hyundai Kona может ездить только на электротяге на низких скоростях. За счет этого удалось сильно сократить расход топлива.
4. Suzuki Vitara 1.6
Реальный расход топлива: 4,93 л на 100 км
Популярный японский кроссовер давно зарекомендовал себя как крайне экономичный автомобиль. Помимо низкого расхода топлива модель ценится за низкую стоимость ремонта.
3. Volkswagen Taigo 1.0
Реальный расход топлива: 4,66 л на 100 км
Купеобразный кроссовер Volkswagen Taigo радует не только стильным дизайном, но и экономичностью. Бензиновый 1,0-литровый двигатель потребляет небольшое количество топлива.
2. Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid
Реальный расход топлива: 3,93 л на 100 км
Мягкий гибрид Suzuki Ignis использует электромотор, чтобы помочь бензиновому двигателю на низких скоростях. За счет этого расход топлива в городе составляет менее 4 литров на 100 км пути.
1. Toyota Yaris Cross 1.5
Реальный расход топлива: 3,91 л на 100 км
В самом маленьком кроссовере Toyota используется гибридная силовая установка, которая обладает невероятной экономичностью. Электромотор позволяет существенно сократить расход топлива в городе.
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