Как уменьшить расход топлива автомобиля — простые советы экспертов

Некоторые функции автомобиля значительно повышают расход топлива. Эксперты выделили несколько способов снижения расхода топлива, которые позволят ездить экономнее.

Related video

Эксперты назвали функции автомобиля, которые значительно повышают расход топлива. Их стоит отключать для лучшей экономии. Об этом рассказали на сайте The Sun.

Генеральный директор сайта сравнения лизинга автомобилей LeaseLoco Джон Уилмот поделился, что подогрев сидений и рулевого колеса может значительно увеличить расход топлива. Функцию стоит выключать сразу после того, как вы прогреетесь.

Помимо этого стоит следить за давлением в шинах. Если недостаточно накачаны, то это может снизить эффективность использования топлива.

Плавное вождение также поможет снизить расход топлива. Важно совершать как можно меньше резких разгонов и торможений. Для этого следует тщательно планировать свой маршрут и внимательнее следить за дорогой.

При вождении автомобилей с механической коробкой передач следует переключать передачи раньше. Это поможет удерживать малые обороты двигателя.

Важно

Как правильно ездить на автомобиле зимой — советы экспертов

Для автомобилей с автоматической коробкой передач будет полезно пользоваться режимом вождения "Эко". В этом случае авто само будет переключать передачи раньше.

Еще одним эффективным способом снижения расхода топлива является планирование маршрута. Современные навигационные системы могут определять загруженные дороги и избегать пробок.

Ранее Фокус писал, что как правильно убрать лед с лобового стекла автомобиля.