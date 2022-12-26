Как правильно убрать лед с лобового стекла автомобиля — советы эксперта

Некоторые методы очистки лобового стекла могут повредить его. Эксперт рассказал, как избежать этого.

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Автомобильный эксперт рассказал, как правильно убрать лед с лобового стекла автомобиля, чтобы не повредить его. Эффективными советами поделился глава отдела маркетинга Autoglass Эд Колли в интервью The Sun.

Эксперт предупредил водителей, чтобы они правильно размораживали лобовые стекла, иначе им грозят затраты на ремонт. Он отметил, что некоторые методы, которые часто используют автолюбители, совершенно неправильные.

"Внезапные перепады температуры являются одной из наиболее распространенных причин того, что скол ветрового стекла превращается в трещину, требующую замены всего ветрового стекла", — сказал Эд Колли.

Попытка разморозить стекло при помощи кипятка зачастую обернется провалом. Из-за резкого перепада температуры лобовое стекло может треснуть.

Некоторые водители очищают лобовое стекло кредитной картой, но эксперт предупреждает, что это может привести к появлению царапин. Он рекомендует воспользоваться двумя методами.

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Первый вариант правильной очистки стекла — скребок для льда или антиобледенительный спрей. Они гарантированно удалят иней и снег.

Также можно накрывать лобовое стекло куском полиэтилена. Это нужно делать каждый раз после того, как вы припаркуете свой автомобиль.

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