Как правильно прогревать двигатель зимой — советы экспертов

Многие водители неправильно прогревают двигатели своих авто зимой. Это приводит к дорогостоящим поломкам, предупреждают эксперты.

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С наступлением холодов многие водители прогревают двигатели своих авто перед поездкой. Эксперты из автошколы RED предупредили, что эту процедуру нужно выполнять правильно, иначе это грозит дорогостоящим ремонтом.

Специалисты рассказали, что сперва водители должны проверить все моторные жидкости перед прогревом двигателя. Особое внимание нужно уделить атнифризу и маслу.

Также не стоит раскручивать двигатель до высоких оборотов до того, как он прогреется до рабочей температуры. Из-за этого может произойти серьезная поломка.

Эксперты отметили, что работа двигателя на холостом ходу приводит к выбросу вредных загрязняющих веществ. Они могут повредить и сам мотор.

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Перед поездкой нужно проверить и аккумулятор своего авто. Держите его заряженным. Зимой он поддается более высокой нагрузке из-за холодной температуры.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили запас хода электромобилей летом и зимой. Выяснилось, что лучше всего выдерживают морозы электрокары Tesla, а хуже всего — Volkswagen.

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