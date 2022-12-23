Як правильно прогрівати двигун взимку — поради експертів

Багато водіїв неправильно прогрівають двигуни своїх авто взимку. Це призводить до дорогих поломок, попереджають експерти.

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З настанням холодів багато водіїв прогрівають двигуни своїх авто перед поїздкою. Експерти з автошколи RED попередили, що цю процедуру потрібно виконувати правильно, інакше це загрожує дорогим ремонтом.

Фахівці розповіли, що спочатку водії повинні перевірити всі моторні рідини перед прогріванням двигуна. Особливу увагу потрібно приділити антифризу та олії.

Також не варто розкручувати двигун до високих обертів, перш ніж він прогріється до робочої температури. Через це може статися серйозна поломка.

Експерти зазначили, що робота двигуна на холостому ході призводить до викиду шкідливих забруднюючих речовин. Вони можуть пошкодити і сам двигун.

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Перед поїздкою потрібно перевірити акумулятор свого авто. Тримайте його зарядженим. Взимку він піддається вищому навантаженню через холодну температуру.

Раніше Фокус писав, що експерти порівняли запас ходу електромобілів влітку та взимку. З'ясувалося, що найкраще витримують морози електрокари Tesla, а найгірше – Volkswagen.

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