Як часто потрібно заряджати електромобіль узимку — дослідження

Взимку власникам електромобілів доводиться найчастіше заряджати свої авто. Через низькі температури максимальний запас ходу помітно скорочується.

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З настанням морозів експлуатація електромобілів ускладнюється. Максимальний запас ходу помітно скорочується, а заряджання може зайняти більше часу. Експерти з Recurrent провели дослідження з метою з'ясувати, як часто потрібно заряджати авто на електротязі взимку.

Багато водіїв електромобілів уважніше стежать за запасом ходу та способом зарядки взимку. Вони заряджають свої авто частіше, щоб збільшити максимальний пробіг.

Експерти проаналізували 35 000 свідчень зарядки з 521 поїздки на Ford Mustang Mach-E та 65 000 свідчень з 486 поїздок на VW ID.4. Дані показали, що водії заряджають електромобілі набагато частіше за холодної погоди.

Також фахівці опитали понад 10 000 водіїв електромобілів, щоб дізнатися, як вони адаптуються до зими. Вони зазначили, що з настанням морозів автомобілі на електротязі проїжджають значно менше, ніж заявлений запас ходу.

У середньому скорочення запасу ходу взимку становить 30% порівняно з іншими сезонами. Якщо зазвичай електромобіль здатний проїхати приблизно 480 км, то за морозної погоди він подолає приблизно 338 км.

Важливо

Наскільки зменшується запас ходу електромобілів узимку — дослідження

60% водіїв заявили, що за холодної погоди вони заряджають свої авто до більшого рівня заряду. Наприклад, замість 78% дехто чекає, поки акумулятори зарядяться до 85%.

Багато водіїв наголосили, що взимку вважають за краще заряджати свої електромобілі вдома. Вони залишають свої авто на зарядці цілу ніч, щоб вранці запас акумулятора досягав 100%.

Раніше Фокус повідомляв, що в США назвали найнадійніші нові електромобілі.