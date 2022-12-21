Как часто нужно заряжать электромобиль зимой — исследование

Зимой владельцам электромобилей приходится чаще заряжать свои авто. Из-за низких температур максимальный запас хода заметно сокращается.

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С наступлением морозов эксплуатация электромобилей усложняется. Максимальный запас хода заметно сокращается, а зарядка может занять больше времени. Эксперты из Recurrent провели исследование с целью выяснить, как часто нужно заряжать авто на электротяге зимой.

Многие водители электромобилей более внимательно следят за запасом хода и способу зарядки зимой. Они заряжают свои авто чаще, чтобы увеличить максимальный пробег.

Эксперты проанализировали 35 000 показаний зарядки из 521 поездки на Ford Mustang Mach-E и 65 000 показаний из 486 поездок на VW ID.4. Данные показали, что водители заряжают электромобили намного чаще в холодную погоду.

Также специалисты опросили более чем 10 000 водителей электромобилей, чтобы узнать, как они адаптируются к зиме. Они отметили, что с наступлением морозов автомобили на электротяге проезжают значительно меньше заявленного запаса хода.

В среднем сокращение запаса хода зимой составляет 30% в сравнении с другими сезонами. Если обычно электромобиль способен проехать около 480 км, то в морозную погоду он преодолеет примерно 338 км.

Важно

Насколько уменьшается запас хода электромобилей зимой — исследование

60% водителей заявили, что в холодную погоду они заряжают свои авто до большего уровня заряда. Например, вместо 78% некоторые ждут, пока аккумуляторы зарядятся до 85%.

Многие водители подчеркнули, что зимой предпочитают заряжать свои электромобили дома. Они оставляют свои авто на зарядке на целую ночь, чтобы утром запас аккумулятора достигал 100%.

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