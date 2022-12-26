Як правильно прибрати лід з лобового скла автомобіля – поради експерта

Деякі методи очищення лобового скла можуть його пошкодити. Експерт розповів, як уникнути цього.

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Автомобільний експерт розповів, як правильно прибрати лід із лобового скла автомобіля, щоб не пошкодити його. Ефективними порадами поділився глава відділу маркетингу Autoglass Ед Коллі в інтерв'ю The Sun.

Експерт попередив водіїв, щоб вони правильно розморожували лобове скло, інакше їм загрожують витрати на ремонт. Він зазначив, що деякі методи, які часто використовують автолюбителі, є абсолютно неправильними.

"Раптові перепади температури є однією з найпоширеніших причин того, що скол вітрового скла перетворюється на тріщину, яка потребує заміни всього вітрового скла", — сказав Ед Коллі.

Спроба розморозити скло за допомогою окропу найчастіше обернеться провалом. Через різкий перепад температури лобове скло може тріснути.

Деякі водії очищають лобове скло кредитною карткою, але експерт попереджає, що це може призвести до появи подряпин. Він рекомендує користуватися двома способами.

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Перший варіант правильного очищення скла — скребок для льоду або антизледеніння спрей. Вони гарантовано видалять іній та сніг.

Також можна накривати лобове скло шматком поліетилену. Це потрібно робити щоразу після того, як ви припаркуєте свій автомобіль.

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